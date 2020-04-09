Звезда «Ищейки» Анатолий Кот: «Слежу за тем, что делает Том Хэнкс»

Уже четвертый сезон сериала «Ищейка» сохраняет любовь зрителей и профессионалов. Разворачиваются события на Черном море, в которых участвуют и главная героиня в исполнении актрисы Анны Банщиковой – обаятельный и беззащитный подполковник полиции Александра Кушнир, и ее начальник, которого играет Анатолий Кот, — сноб и карьерист.

О своем герое, нежной атмосфере Геленджика, экспромтах, опыте гида, правильной организации жизни в изоляции Анатолий рассказал Teleprogramma.pro.

— Как у Беленького складываются отношения с главной героиней?

— Александра Ивановна, которую играет Анна Банщикова, многое делает по наитию, используя стечение обстоятельств. Беленький – педант, который просчитывает каждую мелочь.

Поэтому между ними возникают конфликты, ситуации непонимания. Но поскольку им необходимо работать вместе, то они находят общий язык и достигают компромиссов.

— Для вашего героя служба в полиции чем опасна и трудна?

— Главная сложность работы Беленького, на мой взгляд, в том, что ему приходится много общаться с людьми, находящимися в стрессовой, пиковой ситуации. Униформа и дисциплина – это уже второстепенное. Не костюмчик играет!

— Вы родом из лесного края — Беларуси, а съемки «Ищейки» проходили в теплом цветущем Краснодарском крае. Получили удовольствие?

— Я очень люблю Геленджик, где живут мои друзья. Помимо работы повстречаться с дорогими мне людьми – это всегда радость!

Были даже парадоксальные случаи: друзья приезжали на отдых, зная, что застанут меня там, и мы встречались не в Москве, а в Геленджике.

Кроме того, я фанат Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо», в котором главное – выйти из подвалов (смеется). Там проводятся «Дни театра», и я посещал его со спектаклями. Я рад, что своих друзей и коллег познакомил с этой местностью: в выходные дни проводил экскурсии. А какие там люди замечательные работают!

— «Ищейка» — это адаптация американского сериала The closer. Вы что-то оттуда позаимствовали для своего героя?

— Нет, осознанно не иду на это, потому что не люблю давления других образов. Мне это только мешает, а не помогает. Сейчас съемки закончились, и я планирую познакомиться с иностранным оригиналом.

— Вы ориентируетесь на мнение многочисленных родственников или все-таки прислушиваетесь к коллегам?

— Я ко всем прислушиваюсь: и чем брат впечатлился, и что в гримерке рассказали, и как расхваливали один из новых сериалов друзья. Сам стараюсь следить за тем, что делает Том Хэнкс. Этот актер для меня стоит особняком, и так замечательно, что он вместе с женой излечился от коронавирусной напасти.

— Как оберегаетесь от COVID-19?

— Самоизолировались за городом, в большом доме старшей сестры теперь двумя семьями живем. Здесь есть, чем заняться и по хозяйству, и в домашнем уюте устроить кинопросмотры.

Мне нужно репетировать комбинации с шахматами для будущей роли. Как и у других, общение с друзьями перешло в Скайп и Zoom. Так что скучать не приходится.