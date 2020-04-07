«Там больше денег»: Банщикова рассказала, в чем отличие российских сериалов от американских

Как отметила актриса, в нашей стране приходится все делать из ничего.

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова рассказала, в чем отличие российских и американских сериалов. Как известно, на экраны вышел четвертый сезон «Ищейки». Предыдущие произвели настоящий фурор. Многие зрители остались в восторге от следователя Александры Кушнир, которая считает, что каждый вор должен сидеть в тюрьме.

«В Америке в сто раз больше денег, мы же делаем из ничего. Даже шутки, которые есть в проморолике, придумала лично я, этого не было в сценарии. За рубежом все придумывают до съемок, а не на площадке». Анна Банщикова

Как отметила звезда, наши сериалы получаются хорошими, если вокруг на съемочной площадке собираются талантливые люди. Только так, как она думает, можно достичь хороших результатов.

Анна Банщикова сказала, что зрителей в ее героине прежде всего привлекает нацеленность на результат. Она может всегда найти выход из сложной ситуации. При этом у нее очень тяжелая работа. Порой зрители сравнивают себя с ее героиней, сообщает «СтарХит».