«Там больше денег»: Банщикова рассказала, в чем отличие российских сериалов от американских

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова рассказала, в чем отличие российских и американских сериалов. Как известно, на экраны вышел четвертый сезон «Ищейки». Предыдущие произвели настоящий фурор. Многие зрители остались в восторге от следователя Александры Кушнир, которая считает, что каждый вор должен сидеть в тюрьме.
«В Америке в сто раз больше денег, мы же делаем из ничего. Даже шутки, которые есть в проморолике, придумала лично я, этого не было в сценарии. За рубежом все придумывают до съемок, а не на площадке».
Как отметила звезда, наши сериалы получаются хорошими, если вокруг на съемочной площадке собираются талантливые люди. Только так, как она думает, можно достичь хороших результатов.
Анна Банщикова сказала, что зрителей в ее героине прежде всего привлекает нацеленность на результат. Она может всегда найти выход из сложной ситуации. При этом у нее очень тяжелая работа. Порой зрители сравнивают себя с ее героиней, сообщает «СтарХит».