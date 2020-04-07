Мыши возвращаются: студия Warner Bros. перезапустит мультсериал «Пинки и Брейн»

Легендарный проект в новом облике появится на экранах уже в этом году.

Знаменитые лабораторные мыши из 90-х Пинки и Брейн снова вернутся на экраны гаджетов.

Как сообщает издание Comic Book, компания Warner Bros. планирует возродить мультсериал о парочке, страстно желающей захватить мир.

Новый проект станет не продолжением, а полным перезапуском популярной серии мультфильмов и выйдет на сервисе Hulu.

Информацию о перезапуске также подтвердил актер озвучания Роб Полсен, который подарил свой голос Пинки. Даже примерная дата релиза уже есть, правда, она ограничивается 2020 годом.

Сюжет почти не изменится: мыши Пинки и Брейн проживающие в неизвестной лаборатории и обладающие невероятным интеллектом ежедневно будут пытаться захватить мир. Однако не всегда все идет по плану.