Студия Warner Bros. перенесла дату выхода мультфильма «Скуби-Ду»

Очередной перенос кинопремьеры из-за коронавируса. Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Warner Bros. приняла решение о переносе релиза проекта «Скуби-Ду», которая должна была выйти в середине мая. Новая дата выхода пока не назначена.

Сюжет анимационного фильма расскажет историю о первом знакомстве главных героев и о том, как они решили встать на путь мистических детективов. Также студия переносит мюзикл «На высоте». Несмотря на то, что релиз должен был состояться в середине лета, студия все равно приняла решение показать зрителям картину гораздо позже.