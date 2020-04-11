Встретились спустя пять лет: как проходят съемки 7 сезона сериала «Сваты»

Очередной сезон культовой комедии «Сваты» начали снимать в Белоруссии, потом приостанавливали и только недавно возобновили. «Телепрограмма» передает последние новости с площадки.

Тень «Золовки»

После геополитических и юридических пертурбаций «Сваты» сохранили актерский состав, бессменного режиссера Андрея Яковлева, но вот за название пришлось побороться. Была информация, что новый сезон проекта могут переименовать, потому что права на бренд «Сваты» принадлежат украинской компании.

Исполнитель роли Максима Ковалева Даниил Белых сообщил, что сериал теперь будет называться «Золовка». Мол, это вынужденная мера, но продолжение в любом случае выйдет.

Позже стало известно, что ключевому артисту «Сватов» Федору Добронравову (Иван Будько) закрыли въезд на Украину, где шли съемки. И продюсерам пришлось выкручиваться: они перенесли съемки в нейтральную Белоруссию, а историческое название проекта все же удалось отбить.

Новый герой

Звезда МХТ им. Чехова и «Улиц разбитых фонарей» Михаил Трухин, в последнее время активно снимающийся в сериалах («Ивановы-Ивановы», «Фитнес», «Измены»), влился в коллектив «Сватов» как родной.

— Я начал сниматься года два назад, когда съемки проходили в Минске, — объяснил актер. — Потом проект остановили по неизвестным для меня причинам. Сейчас, слава богу, все возобновилось. И это того стоит, ведь компания у нас действительно добрая и веселая.

Актеру досталась роль Палыча — директора сельского ДК. Этот персонаж впервые появился в проекте. Ведь место действия «Сватов-7» будет тоже новым.

От XIX века до свадьбы

Главным событием нового сезона станет свадьба выросшей Жени Ковалевой (Анна Кошмал), идущей под венец с американцем Джеком (Андрей Бирин). Бурный роман завершается пышной свадьбой, на которой будут присутствовать герои всей, как сказали бы в Голливуде, вселенной «Сватов».

Кроме того, авторы проекта решились и на весьма неожиданный ход — зрители отправятся в XIX век. Что это будет — полноценные путешествия во времени или рассказ о том, как жили предки героев сериала, пока остается секретом. Во время одного из таких экскурсов в прошлое мы увидим сына Федора Добронравова Виктора.

Гостеприимная Белоруссия

После проблем с Украиной (главный продюсер сериала Владимир Зеленский занялся более важными делами, став президентом страны) «Сватов» любезно приютила Белоруссия. Съемки перенесли в деревню Дуличи в Минском районе. Разумеется, все окрестности встали на уши, как только увидели любимых на всем постсоветском пространстве героев по соседству.

Кстати, судачили, что актеры один за одним отваливались от проекта. Сначала ушел Федор Добронравов, перенесший инсульт. Потом Людмила Артемьева перестала появляться на съемках. Затем Николай Добрынин признался, что устал от роли Митяя, потому что его издевательски выставляют «вечно побитой собакой», а еще «неудачником, глупым подкаблучником и алкашом».

Но спустя время все вернулось на круги своя: «Сваты» в полном составе вернулись к работе и в этом году планируют доснять проект. Напомним, в Белоруссии сейчас не только кино снимают, но и в футбол-хоккей играют в отличие от всего остального мира.

— Работа над седьмым сезоном идет вовсю, — рассказал Александр Феклистов (в сериале — ученый Александр Беркович). — С большим удовольствием и радостью встретились спустя пять лет. Конечно, немного отвыкли друг от друга, но потом начали работать с вдохновением.

По не подтвержденной пока информации, 16-серийный проект выйдет в эфире канала «Супер!».