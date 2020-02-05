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Стали известны сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты»

В эфире новые серии покажут либо в конце нынешнего года, либо в начале следующего.

Стали известны сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты»
Добронравова в молодости сыграет его сын Виктор/http://globallookpress.com/

Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет на экраны либо в конце нынешнего года, либо в начале следующего. Полностью съемки планируется завершить летом 2020 года. Отметим, что все предыдущие сезоны сериала были показаны на канале «Россия-1». На каком канале покажут новые серии, пока точно неизвестно.

Отметим, что отснятый в 2017 году материал для сериала был полностью забракован. Сценарий пришлось переписывать. В сериале появились новые сюжетные линии и новые герои.

Сейчас съемки сериала проходят в Белоруссии в доме, в котором в картине живут Иван и Валентина Будько. В главных ролях все те же лица – замечательные российские актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

Отметим, что в сериале покажут молодость Ивана и Валентины. Известно, что юного Ивана сыграет его сын, актер Виктор Добронравов. Также в съемках задействовали актера Михаила Трухина. Он сыграет роль заведующего дома культуры Палыча, сообщает «АиФ».

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Стали известны сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты»
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