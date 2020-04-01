Реальные уголовные дела, эпоха 60-х, стрелки на глазах и высокие «бабетты»: как создавали сериал «Заступники»

На Первом канале с большим успехом идет сериал «Заступники» - о молодом адвокате периода «оттепели» Нине Метлицкой, которой приходится защищать в суде самых разных обвиняемых.

Сериал снят по мотивам книги адвоката Дины Каминской «Записки адвоката». По словам продюсера сериала Александра Цекало, главная героиня обладает обостренным чувством справедливости, при этом ей поручают вести защиту, например, тех, кого обвиняют в диссидентстве.

Исполнительницу главной роли – Мари Ворожи – зрители уже могли видеть в сериалах «Черная молния», «Чудотворная», «Новая жизнь».

Мы поговорили с режиссером, исполнительницей главной роли и другими создателями сериала о тонкостях работы.

Режиссер Владимир Котт: «История системы, которая ломает человека, но не может сломить»

Как рассказал нам режиссер Владимир Котт, в основе фильма – реальные судебные процессы известных советских адвокатов того времени:

— Когда я начал работать над сценарием, то прочел книгу воспоминаний Дины Каминской, а потом в архиве самиздата нашел и стенограмму реальных дел, которые она вела.

Конечно, уголовные дела оставались в неприкосновенности, а вот с диалогами мы работали. Это ведь не история Дины Каминской, это история системы, которая ломает человека, но не может сломать.

По мнению Владимира Котта, темы, которые поднимаются в фильме, очень актуальны и сегодня:

— Для любого человека адвокат — это не только связь с внешним миром, но и надежда. Даже когда кажется, что уже все безнадежно, надо верить, что справедливость наступит, и каждый получит по заслугам.

Возможно, это наивно, но я в это верю. И главное — хоть мы и живем в эру тотальной несправедливости, каждый может сохранять личное человеческое достоинство.

Мари Ворожи: «Моя героиня — бесстрашная женщина, идущая против системы»

В процессе подготовки к съемкам создатели фильма искали актрису, в которой соединялись бы мощная харизма и некоторая наивность, — именно такой они видели главную героиню.

Кроме того, необходим был особенный голос, — ведь адвокат в каждой серии произносит речь, от которой зависит решение судей. И все эти качества режиссер обнаружил в актрисе Мари Ворожи. Сама Мари говорит о своей роли:

— В какой-то момент все соединились. И Дина, и то, что хотел Володя Котт, и то, что предлагала я. Но во мне была такая сила после прочтения книги Каминской и предисловия Золотухина к ней. Какая это была женщина! Бесстрашная, идущая против системы, бросающая вызов власти, обладающая невероятным ораторским талантом.

Среди актеров, исполнивших в сериале ключевые роли, — Кирилл Гребенщиков, Игорь Гордин, Максим Виторган, Екатерина Волкова и другие.

Художник-постановщик Ольга Соколова: «60-е – мое любимое время, простор для творчества»

Чтобы как можно точнее воссоздать атмосферу 60-х, Ольга Соколова вместе с режиссером пересмотрела фильмы Марлена Хуциева:

— Но лично у меня это время — любимое, непочатый край для творчества, — добавила она. — А что касается судебной истории, то внимательно изучались формулировки заявлений того времени, была проведена тщательная подготовка.

Мы спросили – сколько требуется времени на то, чтобы подобрать необходимый реквизит?

— Обычно полтора-два месяца, — ответила Ольга. — В Минске, например, проходят огромные барахолки – и вот ты ходишь по ним и высматриваешь среди гор ненужного жемчужины для проекта. Плюс на протяжении сериала появлялись еще запросы от режиссера.

По словам Ольги, возникали сложности с подбором автомобилей – ведь в то время их красили в определенные цвета, и линейка цветов была весьма ограниченной:

— Кстати, еще со стульями в ресторанах была особая история. Когда большой ресторан, найти 100-150 стульев того времени — очень тяжело. Поэтому приходилось не раз их перетягивать.

В Минске мы нашли ресторан, в котором в одной из сцен сидела Нина – вот его дизайн сохранился с того времени, поэтому нам оставалось лишь поставить столы и постелить скатерти. В некоторых местах нам пришлось перекрашивать цвет стен, потому что сейчас часто красят их в розовый, а тогда в моде был серо-голубой и голубой.

Художник по гриму Елена Апанасевич: «Одну героиню меня попросили сделать похожей на Светличную»

Елена Апанасевич рассказала, как она сумела создать грим, соответствующий эпохе 60-х, как подчеркивала то время в образе героев:

— Конечно, в первую очередь, мы шли от характеров персонажей. Плюс, разумеется, старались соблюдать прически и макияж того времени, изучали их по фотографиям, чтобы не уйти в стилизацию и современность. Также внешний вид обсуждался с актерами, мы старались сделать так, чтобы им было удобно существовать в этих образах.

Чтобы повторить грим 60-х, Елена черпала вдохновение в кино:

— Я смотрела фильмы, снятые в то время, сделала для себя целую их подборку. В первую очередь, меня интересовало кино о простых людях, ведь мы хотели сделать наших героев настоящими.

Были и отдельные запросы – например, героиня, которую меня попросили сделать похожей на Светлану Светличную. По-моему, это была серия, связанная с американцами.

«Главные тренды того времени – стрелки и «бабетты»

Мы спросили – как изменения в облике главной героини отражали ее внутренние изменения? Ведь постепенно адвокат Нина Метлицкая меняется внешне – у нее появляются стрелки на веках, становится иной прическа…

— У женщины как в жизни – первым делом перемены всегда отражаются на прическе. Поменять прическу – поменять себя. Когда у нашей героини случаются перемены, она делает переход в стиле времени.

Судя по фото, в СССР существовало не так много причесок. Например, у меня на руках была фотография выпускников ВУЗа того времени — и каждая вторая женщина на ней была с начесанной бабеттой.

Плюс, если тогда и делали в парикмахерской прическу для какого-то случая, то потом чуть ли не с кастрюлей на голове спали, чтобы на несколько дней ее сохранить.

По словам Елены Апанасевич, не стоит верить экранной картинке, показывающей всех женщин того времени идеально ухоженными:

— Конечно, нет, все так же, как и сейчас. Сегодня есть бьюти-блогеры, которые могут часами краситься, но, как правило, в быту другие женщины так не делают. Но ногти тогда красили, и вообще особенно ухоженные руки были у женщин, которые печатали на машинках. А те, кто на заводе работали – они повязали голову платочком и пошли.

А на вопрос о главных трендах 60-х Елена ответила:

— Во-первых, стрелки. Во-вторых, бабетты – можно было начесывать свои волосы, а внутрь прически любили подкладывать чулки.

Благодаря ответственной и творческой работе всей съемочной группы мы теперь можем смотреть сериал «Заступники», полностью погружающий нас в атмосферу 60-х годов.

А вам нравится этот сериал, вы сопереживаете героям?