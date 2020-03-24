«Было ощущение, что ты приходишь в семью»: Никита Тарасов рассказал о проекте «Заступники»

Сериал «Заступники», который впервые вышел в эфир в минувший понедельник, 23 марта, пришелся по вкусу многим зрителям. Их не оставили равнодушными история молодого адвоката, которая всеми силами пытается защищать своих клиентов, при этом собирая по кускам свою разваливающуюся на части личную жизнь.

Исполнитель одной из главных ролей, актер Никита Тарасов, в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, чем интересен его персонаж и почему «Заступников» стоит смотреть всем.

По словам актера, все, что связано с новым проектом, в его памяти связано исключительно с добром и позитивом.

«Какое-то родственное чувство любви к партнерам и съемочной группе. Было ощущение, что ты приходишь в семью», — рассказал артист.

Были на съемочной площадке и забавные моменты, например в первый же съемочный день режиссер Владимир Котт подошел к актеру и внезапно сказал: «Выбирай!»

Тот не сразу понял, в чем дело, но после увидел припаркованные неподалеку ретромобили. Выбранный голубой «запорожец» имел лишь отдаленное сходство по управлению с современными авто, так что для съемок длинной сцены пришлось попотеть.