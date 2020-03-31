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«Это выглядит дороже предусмотренных сметой денег»: Виторган похвалил сериал «Эпидемия»

Актеру очень понравилась режиссура картины.

«Это выглядит дороже предусмотренных сметой денег»: Виторган похвалил сериал «Эпидемия»
«Эпидемия» вызвала не оставила зрителей равнодушными. Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

Сидя на домашнем карантине, многие звезды и блогеры начали делиться списками любимых фильмов и сериалов для уютного просмотра во время самоизоляции. При этом многие советуют сериал «Эпидемия» 2019 года, который в связи с последними событиями стал не только интересен, но и актуален.

Популярный актер Максим Виторган признался своим поклонникам, что посмотрел эту многосерийную картину за один присест. Работа режиссера Павла Костомарова вызвала у него положительные эмоции, и артист оставил в Instagram хвалебную рецензию.

«Все это выглядит дороже предусмотренных сметой денег. Апокалипсическая картина мира написана простым карандашом с поразительным мастерством. Прекрасные актерские работы. Все. А без режиссуры так не бывает», — пишет Виторган.

Кроме положительных моментов он заметил и недостатки картины: в конце сериала возникают странности в разрешении образов персонажей. Однако, по словам Максима, это становится заметно только «на заданном высочайшем уровне органики предыдущих серий».

Напомним, по сюжету картины, на Москву обрушивается неизвестный вирус, а главные герои объединяются, что бы сбежать и от людей, и от заразы на безопасный остров.

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