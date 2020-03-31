Актеры сериала «Хранители» показали, как уберечься от коронавируса

Коронавирус продолжает двигаться по планете, а 31 марта стало известно, что за последние сутки в России было зафиксировано 500 новых случаев заражения COVID-19. Тем временем звезды шоу-бизнеса пытаются сделать все от них зависящее, чтобы призвать своих поклонников воспринимать опасную заразу максимально серьезно.

Так, актерский состав сериала «Хранители» собрался в одном видеоролике, чтобы рассказать о необходимости соблюдения правил гигиены во время пандемии. Шоураннер проекта Деймон Линделоф опубликовал на своей официальной странице в Instagram клип, в котором снялись практически все актеры из успешного проекта. Звезды объясняли важность социального дистанцирования и необходимость тщательно мыть руки — даже эти мелочи могут помочь спастись от коронавируса.