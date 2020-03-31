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Netflix снимет второй сезон сериала «Ключи Локков»

Зрители остались довольны началом фантастического проекта.

Netflix снимет второй сезон сериала «Ключи Локков»
Кадр из сериала «Ключи Локков»

Видеосервис Netflix остался доволен первым сезоном проекта «Ключи Локков» (Locke & Key), да и зрители оценивают сериал положительно, так что второму сезону официально быть.

В составе съемочной группы изменений не будет, шоураннеры останутся теми же. Карлтон Кьюз и Мередит Аверилл показали отличную работу, и, надеемся, новый сезон будет таким же увлекательным, как и предыдущий.

Сюжет проекта рассказывает историю семьи Локк, которая после смерти отца переезжает в старое семейное поместье. Разумеется, заброшенный дом хранит много тайн, среди которых есть и совсем сверхъестественные.

Как сообщает издание Deadline, работа над вторым сезоном проекта велась еще до того, как первый показали зрителям. Дата начала съемок и премьеры нового сезона проекта пока не известна.

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