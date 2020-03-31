Netflix снимет второй сезон сериала «Ключи Локков»

Видеосервис Netflix остался доволен первым сезоном проекта «Ключи Локков» (Locke & Key), да и зрители оценивают сериал положительно, так что второму сезону официально быть.

В составе съемочной группы изменений не будет, шоураннеры останутся теми же. Карлтон Кьюз и Мередит Аверилл показали отличную работу, и, надеемся, новый сезон будет таким же увлекательным, как и предыдущий.

Сюжет проекта рассказывает историю семьи Локк, которая после смерти отца переезжает в старое семейное поместье. Разумеется, заброшенный дом хранит много тайн, среди которых есть и совсем сверхъестественные.

Как сообщает издание Deadline, работа над вторым сезоном проекта велась еще до того, как первый показали зрителям. Дата начала съемок и премьеры нового сезона проекта пока не известна.