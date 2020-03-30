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Новый проект Netflix «Король тигров» стал самым популярным сериалом на Rotten Tomatoes

История об эксцентричном хозяине диких кошек захватила умы зрителей по всему миру.

Новый проект Netflix «Король тигров» стал самым популярным сериалом на Rotten Tomatoes
Кадр из фильма «Король тигров»

Неожиданные новости из мира сериалов: документальный проект студии Netflix под названием Tiger King: Murder, Mayhem and Madness («Король тигров» в русском переводе) стал самым популярным сериалом по версии сайта кинокритиков Rotten Tomatoes.

Первый сезон проекта получил 97% рейтинга свежести от кинокритиков и 94% от зрителей. Сериал рассказывает о жизни владельца крупного зоопарка с различными хищниками.

Более того, «Король тигров» стал самым просматриваемым в рейтинге Netflix и сейчас занимает первое место в топ-10, причем с самого первого дня релиза проекта, сообщает издание Variety.

В центре сюжета Джо Шрибвогель по прозвищу Экзотик. Сам себя наш герой называет не иначе как «Гей-реднек с пушкой». Долгое время Джо жил в мире и согласии вместе со своими хищными кошками, но внезапно не него обратила свое внимание защитница животных Кэрол Баскин, которая решила закрыть зоопарк. Что же делает в ответ «гей-реднек»? Готовит заказное убийство.

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