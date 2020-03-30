Новый проект Netflix «Король тигров» стал самым популярным сериалом на Rotten Tomatoes

История об эксцентричном хозяине диких кошек захватила умы зрителей по всему миру.

Неожиданные новости из мира сериалов: документальный проект студии Netflix под названием Tiger King: Murder, Mayhem and Madness («Король тигров» в русском переводе) стал самым популярным сериалом по версии сайта кинокритиков Rotten Tomatoes.

Первый сезон проекта получил 97% рейтинга свежести от кинокритиков и 94% от зрителей. Сериал рассказывает о жизни владельца крупного зоопарка с различными хищниками.

Более того, «Король тигров» стал самым просматриваемым в рейтинге Netflix и сейчас занимает первое место в топ-10, причем с самого первого дня релиза проекта, сообщает издание Variety.

В центре сюжета Джо Шрибвогель по прозвищу Экзотик. Сам себя наш герой называет не иначе как «Гей-реднек с пушкой». Долгое время Джо жил в мире и согласии вместе со своими хищными кошками, но внезапно не него обратила свое внимание защитница животных Кэрол Баскин, которая решила закрыть зоопарк. Что же делает в ответ «гей-реднек»? Готовит заказное убийство.