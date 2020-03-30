«Хороший адреналин!»: актер Анатолий Кот рассказал о съемках в картине «Три капитана»

Артисту, который нервничает рядом с пиротехникой, пришлось сыграть в сцене со взрывом.

46-летний актер Анатолий Кот снялся в многосерийном фильме «Три капитана», премьера которого состоится 30 марта на канале НТВ. Сериал расскажет о троих взрывотехниках, которых тяжелое военное прошлое настигло во время мирной жизни. Картина полна погонь, пожаров, ну и, конечно же, взрывов. О своем отношении к последним актер рассказал сайту Teleprogramma.pro.

«Если честно, пиротехника для меня всегда стресс: как-то пришлось пережить неприятный инцидент, и с тех пор я осторожно отношусь ко всем пиротехническим делам, по несколько раз спрашиваю: «Точно все хорошо, точно все проверили?» — говорит Кот.

Актеру пришлось снять в сцене с очень сильным взрывом. По плану он должен был успеть броситься в яму, схватить брезент и накрыться им, чтобы не быть обожженным.

«Хороший адреналин! Пиротехники сработали идеально, спасибо им», — поделился Анатолий Леонидович.

Добавим, что на съемочной площадке проекта работали взрывотехники из МВД. Главного героя сыграл Максим Щеголев, который тоже не разбирается во взрывчатке, но, чтобы правдоподобно выглядеть на экране, он долго терзал расспросами одного своего друга, который участвовал в более 2000 боевых разминирований. Что из этого получилось — мы узнаем 30 марта в 21:00 на канале НТВ.