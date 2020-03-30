«Взрывотехникам доверяли, а клещам – нет!»: как снимали сериал «Три капитана»

Корреспонденты Teleprogramma.pro поговорили с создателями фильма о настоящих капитанах, коварных насекомых и водителях, которым повезло сняться в кино.

30 марта в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Три капитана», производства «Киностудии КИТ» совместно с IKa film. О том, как проходили съемки Teleprogramma.pro рассказали участники процесса.

Сюжет истории: есть ли кнопка «Отмена» у смерти?

В центре сюжета три друга, три капитана в отставке Виктор Серегин, «Серега» (Максим Щеголев), Алексей Терновский, «Джокер» (Глеб Гервассиев) и Александр Пехота, «Пехота» (Иван Кокорин).

Они — взрывотехники, настоящие профессионалы, закаленные на полях сражений. И пусть война осталась позади, каменные джунгли порой не менее опасны, чем горячие точки: одного из друзей обвиняют в убийстве, другого берут в заложники, у третьего «под прицел» попадают жена и дочь.

Но и этого мало. В жизнь героев врывается бывший боевой товарищ, пропавший 10 лет назад Иван Легостаев (Николай Козак), который предал их, выбрал сторону террористов. Легостаев начинает мстить Серегину, убивая одного за другим его сослуживцев.

Герои должны распутать хитросплетение проводов и судеб. Справятся ли капитаны с вызовом судьбы? Есть ли кнопка «Отмена» у смерти?

«Боялся пиротехники и клещей!»

— Мой персонаж – бизнесмен, выходец из 90-х, — рассказывает Анатолий Кот, сыгравший владельца торгового центра Константина Леонова.- По его понятиям, он живет, дружа с законом.

Но, если что-то пойдет не так, готов на крайние меры — принципиален до крайности. В фильме ему достается: пожары, взрывы, побег на надувной лодке…

Если честно, пиротехника для меня всегда стресс – как-то пришлось пережить неприятный инцидент, и с тех пор я осторожно отношусь ко всем пиротехническим делам, по несколько раз спрашиваю: точно все хорошо, точно все проверили?

— И много было сцен со взрывами?

— Не то чтобы много, но был один очень сильный взрыв. Я должен быль успеть сбежать в яму, схватить брезент и укрыться, чтобы меня не коснулось пламя. Хороший адреналин!

Пиротехники сработали идеально, спасибо им. А вот побег в резиновой лодке чуть было не сорвался.

Речушка под Ярославлем, где мы снимали, была не большая, не глубокая. По сюжету мой персонаж убегает, ему помогает Виктор Серегин (Максим Щеголев).

Так вот, когда мы вдвоем погрузились в лодку, она стала цепляться за дно. А грести должен был именно Максим – я по сюжету лежал на дне, прятался. Ничего, Макс сильный, справился.

«Хорошо, что на площадке были взрывотехники из МВД, которые контролировали наш творческий полет!»

Съемки сериала проходили в начале лета. Многие сцены снимали на природе — в лесу под Ярославлем: перестрелки, погони, взрывы. И если опытным пиротехникам киногруппа доверяла полностью, то клещам – нет!

— С клещами же как, — улыбается директор группы Максим Микрюков,– один скажет, и у всех начинается легкая паранойя. Поэтому, прежде чем зайти в траву, мы «опыляли» специальными средствами всю группу.

— А как иначе? – продолжает Анатолий Кот. — Ведь актерам приходилось бегать по зарослям, падать в кусты, кататься по траве… По счастью, все прошло гладко!

«Я не герой – работа такая»

Роль главного героя этой киноистории исполнил актер Максим Щеголев.

— Вы так убедительно сыграли взрывотехника, кажется, вы неплохо разбираетесь в этом вопросе!

— Что вы! Со взрывотехникой, кроме петард и шутих, я никогда не взаимодействовал, — признается Максим.- Моя территория — это огнестрельное оружие, с ним я «на ты». Но в «Трех капитанах» мой герой не пользуется оружием, и на это есть причины.

— Как вживались в роль?

— Я терзал расспросами близкого товарища, у которого за плечами более двух тысяч боевых разминирований. Ну, и фильм «Повелитель бури» был засмотрен до дыр. Я еще и всю группу заставил его посмотреть! (Смеется.)

«В моем возрасте можно сниматься 8 часов, но я готова и по 12!»

Герой Максим Щеголева боготворит жену и дочь. И именно она, 12-летняя девочка Света становится, его ахиллесовой пятой. Роль Светы сыграла 12-летняя Аделина Коблова.

Вот что она рассказал о своей работе:

— У нас со Светой общая энергетика — мы жизнерадостные персонажи. У нас даже собаки одинаковые – джек-рассел-терьеры.

— И на скрипке ты играешь?

— На скрипке не играю. В тот день, когда снимали сцену со скрипкой и мне дали инструмент, все сразу заметили, что она очень маленькая, детская или вообще игрушечная.

Кто-то позвал свою знакомую скрипачку, и она привезла настоящую скрипку, научила меня держать ее, канифолить струны.

Для Аделины это не первая работа в кино.

— Чем эта работа отличается от предыдущих?- спросили мы юную актрису.

— Тем, что в этом фильме было много приключений – отец убирает бомбы, и когда у него есть враги — я под прицелом, я его слабое место.

— Страшно не было?

— Была сцена, когда мы с «мамой» сидели со связанными руками и бомбами на теле на заброшенном заводе. Это было такое «ржавое место» и «враг» приставляла дуло пистолета к моей голове. В этот момент где-то там раздался выстрел. Стало не по себе!

— Часто девочки хотят быть «красивыми принцессами», но настоящая актриса не всегда выглядит идеально. Как ты к этому относишься?

— Мне без разницы как я буду выглядеть: глупо, красиво, некрасиво. Важнее новые роли, новые образы.

Мне нравится быть необычной, даже страшной. Ничего в этом нет плохого, некультурного и неестественного. Мы же не все рождаемся супер-красотками, да и супер-красотки могут вести себя глупо. Мне очень нравится вся актерская атмосфера от слова «начали» до конца смены!

— А хотелось бы в жизни такого папу иметь?

— Знаете, мой папа тоже очень крутой!

«Подвела поливалка»

— Городские сцены мы снимали в Ярославле, — рассказывает Максим Микрюков.- По сюжету это провинциальный город средней руки. Ярославль мы выбрали потому что он не далеко от Москвы, и очень удобен и уютен. Это важно для эмоционального состояния группы.

Для меня, как директора, самое сложное — это оптимально расположить группу так, чтобы и в кадр ничего лишнего не попало, и творцы были довольны.

Есть технический транспорт, буфет, домики для актеров, генератор, опять же. Все это должно быть неподалеку от съемочной площадки, но не «светиться». Ведь камера снимает 360 градусов. Как быть?

Задействуем кусты, овраги. Как-то группа стояла совсем близко — натянули армейскую сетку, замаскировали листвой. Летом есть за что спрятаться, так что нам, можно сказать, повезло.

Серьезных форс-мажоров не было. И с погодой киношникам повезло – ни одной дождливой смены, и клещи не покусали, и пиротехника не подвела. Мелкие нестыковки решали экспромтом:

— По концепции, в фильме было много кадров с мокрым асфальтом, — продолжает Максим.- Но получить доступ к нужному количеству воды удавалось не всегда. Однажды я даже открыл пожарный гидрант, чтобы намочить асфальт. Накануне мы согласовали поливальную машину, но она не пришла.

В другой раз была неувязка с массовкой. Снимали сцену с заминированной девочкой со скрипкой – это был экзамен в музыкальной школе. Когда рассадили «зрителей» в зале он оказался пустоват.

Пришлось задействовать технический персонал: реквизиторов, костюмеров, водителей, буфетчиков. Практически вся группа попала в кадр.

Особенно порадовались водители — вместо того, чтобы сидеть в машине и ждать — они снимались в кино.

«Мы не первый раз встречаемся»

Несмотря на то, что съемочная группа, по определению, «временный творческий коллектив», в этот раз команда собралась сработанная.

— С «Киностудией КИТ», IKa film приятно сотрудничать, — делится Анатолий Кот. — Кинокомпанию видно по тому, какую команду она набирает. Ведь от этого зависит все – от атмосферы на площадке до конечного результата.

На съемках «Трех капитанов» работали профессионалы! Работа идет продуктивнее, когда к поиску персонажа подключены и режиссер, и гример, и художник по костюмам. В этот раз все так и было. Прекрасный гример – Алена Трусова и художник по костюмам Анна Перегудова — мы не первый раз встречаемся.

Илья Шеховцов, режиссер, задавал настрой всей группе. Илья знает, чего хочет, видит кадр, всегда с интересными предложениями с разборками сцен.

— Я много режиссеров встречала,- соглашается Аделина Коблова, — Илья — очень классный – все понятно объяснял, рассказывал перед съемкой, у нас с первого дня хорошие отношения.

«Это не просто взрыв – это взрыв из прошлого»

Есть у картины еще один лейтмотив: адаптация современных военных на «гражданке».

— У меня много боевых товарищей из разных силовых структур и войск, — делится Максим Щеголев, — и я не понаслышке знаю, что такое посттравматический синдром.

Наша картина уделяет большое внимание этой теме. Надеюсь, что нам удалось хотя бы немногое передать в «Трех капитанах».

— Мне было очень интересно работать над темой его одиночества, которое пугает всех нас. – продолжает Глеб Гервассиев. — Оставив службу, где все было четко и ясно, Джокер фактически остался один. На мой взгляд, именно с этим связан его противоречивый образ жизни.

Когда я получил эту роль, я понял: вот именно тот Джокер, который нужен Готэму! (Готэм — вымышленный город, в котором разворачиваются истории о знаменитом герое комиксов Бэтмен. Джокер – его заклятый враг. — Ред.) — Но потом вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом, и пришлось понять, что играл я Алексея Терновского.

А вот удастся ли моему герою справиться со своим страхом и кто ему в этом поможет, зрители смогут сами увидеть в нашей картине.

«Три капитана»

Остросюжетный детектив

10 серий

Жанр: остросюжетный детектив

Режиссер: Илья Шеховцов

В ролях: Максим Щеголев, Иван Кокорин, Глеб Гервассиев, Николай Козак, Анатолий Кот, Олеся Фаттахова, Аделина Коблова, Зепюр Брутян и др.

С понедельника, 30 апреля, в 21:00 на НТВ.