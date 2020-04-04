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По каким реальным уголовным делам сняли сериал «Заступники»

В эфире Первого канала завершается процедуральная драма «Заступники».

По каким реальным уголовным делам сняли сериал «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники»

Это сериал, посвященный самым громким советским судебным процессам, снятый от лица защиты. Сюжет перекликается с книгами советского адвоката Дины Каминской — она участвовала в заявленных сценарием процессах, о чем потом написала свои «Записки адвоката».

Вместе с креативным продюсером сериала Ольгой Никулиной «Телепрограмма» объясняет, какие именно преступления разбираются в «Заступниках».

Дело мальчиков, 1965

Кадр из сериала «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники»

Это дело сквозной линией проходит через 16 серий проекта.

«Неделю назад пропала девочка, 13 лет, Марина Костоправкина. Сегодня в пруду нашли ее тело. Она изнасилована и убита. По подозрению арестованы трое солдат и какой-то рабочий поселка, недавно вернувшийся из тюрьмы…» — гласит запись в дневнике Лидии Чуковской, дочери писателя Корнея Чуковского.

Дело было в Переделкине, где жила советская интеллигенция и генералитет. Солдаты помогали строить дачи для генералов и маршалов, поэтому сначала подумали на них.

Но версия не подтвердилась, военный прокурор отказал в возбуждении дела, а у сидельца, которого упоминает Чуковская, было алиби: пил с товарищами, подрался, вот и кровь на рубашке — собутыльники подтвердили; затем был оговоривший себя мужчина, которого разоблачила прокуратура.

Следствие замерло. И только когда мама Марины пошла просить заступничества у соседа — Корнея Чуковского, тот написал в ЦК партии, и Мособлпрокуратура крепко взялась за дело.

Подозрения пали на двух ровесников убитой — Сашу Кабанова и Алика Бурова, которые в тот вечер вызвались проводить Марину до дома. Чуть позже они нагнали компанию девочек, а вот Костоправкину с тех пор живой не видели.

На вопрос про Марину парни ответили, что она не захотела с ними идти. Сыщики вышли на показания пожилой жительницы поселка, которая якобы слышала, как мальчики провожали Марину, а она кричала им: «Отстаньте». Что за мальчики? Алик и Саша.

Следователь Юсов хитростью выманивает детей из дома, арестовывает их и отправляет в КПЗ в Звенигороде: без уведомления родителей и в камеру ко взрослым, что запрещено.

Надавить на Кабанова и Бурова в таких условиях не составляло труда, они дали признательные показания. Шокированные родители берут адвокатов, Сашу берется защищать Дина Каминская. Она вскрывает массу нарушений, а также вызывает в суд ту самую бабушку, что «слышала» перепалку Марины с провожающими.

Оказалось, что та слепа и глуха. Дети отказываются от показаний. Но Мосгорсуд дает им по 10 лет колонии. Защита дважды подает кассации, после чего Верховный суд полностью оправдывает детей — во-первых, одежда ребят была абсолютно чистая после изнасилования и борьбы, а, во-вторых, в пруду, куда, по версии следствия, обвиняемые сбросили труп, под берегом была длинная песчаная коса. То есть тело не утонуло бы.

Ольга Никулина:

«Нина Метлицкая (Мари Ворожи) — полностью выдуманный персонаж, у нее нет реального прототипа. Да, при создании характера Нины сценаристы вдохновлялись знаменитыми женщинами-адвокатами этого периода — Диной Каминской и Софьей Каллистратовой, но только в части черт их характера — независимости, бесстрашия и одержимости профессией.

Идея была в том, чтобы сделать драму с персонажем, поместив его в условия, где мог бы проявиться характер».

Процесс четырех, 1968

Кадр из сериала «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники»

С 8 по 12 января 1968 года в Мосгорсуде состоялся процесс над диссидентами Юрием Галансковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой.

Они были арестованы КГБ и провели за решеткой почти год до суда, обвиняемые в антисоветской агитации и пропаганде. В основе обвинения — самиздатовские альманахи (о деле писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, к примеру).

Всех четвертых осудили: Галанскова — на 7 лет колонии, Гинзбурга — на пять, Добровольского — на два года, Лашкову — на год (ее вскоре отпустили, потому что в СИЗО она провела почти весь срок).

Без стараний защиты сроки могли бы быть еще более серьезными. Галанскова защищала Каминская, Лашкову — легендарный советский адвокат, фронтовик Семен Ария.

Ольга Никулина:

«Мы постарались отразить ключевые повороты дела, поднять дилеммы, которые вставали перед адвокатами. И изложить это в четырех сериях, сохранив ритм повествования.

Например, два заседания мы объединяли в одно, выделяя главные события, а время между допросами и кассациями, которое могло составлять по нескольку месяцев, сжимали, чтобы на экране они шли подряд или параллельно».

Дело Малявиной, 1983

Кадр из сериала «Заступники»
Кадр из сериала «Заступники»

Дело актрисы Валентины Малявиной («Иваново детство») — первой жены Александра Збруева, осужденной в 80-е за убийство сожителя — актера Станислава Жданько, тоже вела Дина Каминская.

«Мы сели обедать, я немного выпила, — вспоминала актриса. — Вышла на кухню. Минут через пять захожу в комнату, а Стас прямо у меня на глазах падает с кресла. Я увидела, что он воткнул в себя нож.

Уверена, что он хотел нас напугать, а не убить себя. Так и следователь сначала решил. Дело было закрыто. Но через пять лет Николай Попков, друг Стаса, убедил его родителей, что это именно я убила их сына.

В 1983 году дело переквалифицировали в убийство, Малявину приговорили к 9 годам. Защитой актрисы занималась Каминская вместе со Арией — тем самым адвокатом по «процессу четырех».

Суд пересмотрел приговор, снизив срок до 5 лет, что позволило Малявиной выйти на свободу в 1987 году по амнистии.

Ольга Никулина:

«Мы так и не смогли прийти к единому мнению, можно ли считать невиновной актрису, и это сомнение мы сохранили в сериале. Оставили зрителю возможность принять решение самостоятельно.

Это реальность работы адвоката: идти до конца и все время сомневаться — действительно ли невиновен подзащитный? Такими приемами мы дали зрителю возможность почувствовать себя в шкуре адвоката».

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