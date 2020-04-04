По каким реальным уголовным делам сняли сериал «Заступники»

Это сериал, посвященный самым громким советским судебным процессам, снятый от лица защиты. Сюжет перекликается с книгами советского адвоката Дины Каминской — она участвовала в заявленных сценарием процессах, о чем потом написала свои «Записки адвоката».

Вместе с креативным продюсером сериала Ольгой Никулиной «Телепрограмма» объясняет, какие именно преступления разбираются в «Заступниках».

Дело мальчиков, 1965

Это дело сквозной линией проходит через 16 серий проекта.

«Неделю назад пропала девочка, 13 лет, Марина Костоправкина. Сегодня в пруду нашли ее тело. Она изнасилована и убита. По подозрению арестованы трое солдат и какой-то рабочий поселка, недавно вернувшийся из тюрьмы…» — гласит запись в дневнике Лидии Чуковской, дочери писателя Корнея Чуковского.

Дело было в Переделкине, где жила советская интеллигенция и генералитет. Солдаты помогали строить дачи для генералов и маршалов, поэтому сначала подумали на них.

Но версия не подтвердилась, военный прокурор отказал в возбуждении дела, а у сидельца, которого упоминает Чуковская, было алиби: пил с товарищами, подрался, вот и кровь на рубашке — собутыльники подтвердили; затем был оговоривший себя мужчина, которого разоблачила прокуратура.

Следствие замерло. И только когда мама Марины пошла просить заступничества у соседа — Корнея Чуковского, тот написал в ЦК партии, и Мособлпрокуратура крепко взялась за дело.

Подозрения пали на двух ровесников убитой — Сашу Кабанова и Алика Бурова, которые в тот вечер вызвались проводить Марину до дома. Чуть позже они нагнали компанию девочек, а вот Костоправкину с тех пор живой не видели.

На вопрос про Марину парни ответили, что она не захотела с ними идти. Сыщики вышли на показания пожилой жительницы поселка, которая якобы слышала, как мальчики провожали Марину, а она кричала им: «Отстаньте». Что за мальчики? Алик и Саша.

Следователь Юсов хитростью выманивает детей из дома, арестовывает их и отправляет в КПЗ в Звенигороде: без уведомления родителей и в камеру ко взрослым, что запрещено.

Надавить на Кабанова и Бурова в таких условиях не составляло труда, они дали признательные показания. Шокированные родители берут адвокатов, Сашу берется защищать Дина Каминская. Она вскрывает массу нарушений, а также вызывает в суд ту самую бабушку, что «слышала» перепалку Марины с провожающими.

Оказалось, что та слепа и глуха. Дети отказываются от показаний. Но Мосгорсуд дает им по 10 лет колонии. Защита дважды подает кассации, после чего Верховный суд полностью оправдывает детей — во-первых, одежда ребят была абсолютно чистая после изнасилования и борьбы, а, во-вторых, в пруду, куда, по версии следствия, обвиняемые сбросили труп, под берегом была длинная песчаная коса. То есть тело не утонуло бы.

Ольга Никулина:

«Нина Метлицкая (Мари Ворожи) — полностью выдуманный персонаж, у нее нет реального прототипа. Да, при создании характера Нины сценаристы вдохновлялись знаменитыми женщинами-адвокатами этого периода — Диной Каминской и Софьей Каллистратовой, но только в части черт их характера — независимости, бесстрашия и одержимости профессией.

Идея была в том, чтобы сделать драму с персонажем, поместив его в условия, где мог бы проявиться характер».

Процесс четырех, 1968

С 8 по 12 января 1968 года в Мосгорсуде состоялся процесс над диссидентами Юрием Галансковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой.

Они были арестованы КГБ и провели за решеткой почти год до суда, обвиняемые в антисоветской агитации и пропаганде. В основе обвинения — самиздатовские альманахи (о деле писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, к примеру).

Всех четвертых осудили: Галанскова — на 7 лет колонии, Гинзбурга — на пять, Добровольского — на два года, Лашкову — на год (ее вскоре отпустили, потому что в СИЗО она провела почти весь срок).

Без стараний защиты сроки могли бы быть еще более серьезными. Галанскова защищала Каминская, Лашкову — легендарный советский адвокат, фронтовик Семен Ария.

Ольга Никулина:

«Мы постарались отразить ключевые повороты дела, поднять дилеммы, которые вставали перед адвокатами. И изложить это в четырех сериях, сохранив ритм повествования.

Например, два заседания мы объединяли в одно, выделяя главные события, а время между допросами и кассациями, которое могло составлять по нескольку месяцев, сжимали, чтобы на экране они шли подряд или параллельно».

Дело Малявиной, 1983

Дело актрисы Валентины Малявиной («Иваново детство») — первой жены Александра Збруева, осужденной в 80-е за убийство сожителя — актера Станислава Жданько, тоже вела Дина Каминская.

«Мы сели обедать, я немного выпила, — вспоминала актриса. — Вышла на кухню. Минут через пять захожу в комнату, а Стас прямо у меня на глазах падает с кресла. Я увидела, что он воткнул в себя нож.

Уверена, что он хотел нас напугать, а не убить себя. Так и следователь сначала решил. Дело было закрыто. Но через пять лет Николай Попков, друг Стаса, убедил его родителей, что это именно я убила их сына.

В 1983 году дело переквалифицировали в убийство, Малявину приговорили к 9 годам. Защитой актрисы занималась Каминская вместе со Арией — тем самым адвокатом по «процессу четырех».

Суд пересмотрел приговор, снизив срок до 5 лет, что позволило Малявиной выйти на свободу в 1987 году по амнистии.

Ольга Никулина:

«Мы так и не смогли прийти к единому мнению, можно ли считать невиновной актрису, и это сомнение мы сохранили в сериале. Оставили зрителю возможность принять решение самостоятельно.

Это реальность работы адвоката: идти до конца и все время сомневаться — действительно ли невиновен подзащитный? Такими приемами мы дали зрителю возможность почувствовать себя в шкуре адвоката».