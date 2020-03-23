Юлия Хлынина рассорила Павла Табакова и Владимира Яглыча в сериале «Колл-центр»

23 марта на канале ТНТ состоится премьера долгожданного сериала «Колл-центр», российской интерпретации знаменитой «Пилы» с добавлениями местного колорита, шуток и дополнительного сюжета. По словам создателей проекта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, проект обещает стать одним из самых откровенных и смелых высказываний на тему страхов современного человека.

По сюжету обычный московский офис оказался в заложниках у таинственных Мамы и Папы, которые заложили в здании бомбу и теперь планируют измываться над сотрудниками колл-центра в меру своей извращенной фантазии. Если же кто-то отказывается выполнять страшные приказы, то погибнуть могут сразу все.

Отношения между героями Павела Табакова, Юлии Хлыниной и Владимира Яглыча и без того напряжены до предела: боль от разрыва, соперничество и злость — как все это проявится в замкнутом пространстве? Возможно ли примирение? Ответы на эти и другие вопросы придется поискать.

В «Колл-центре» снялись популярные актеры российского нового кино Павел Табаков, Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова и другие.