Сериал «Звоните ДиКаприо!» стартует на ТНТ с 6 апреля

Стала известна дата, когда именно на канале ТНТ стартует драматический сериал «Звоните ДиКаприо!». Громкая телепремьера состоится 6 апреля в 22:00.

Напомним, что режиссером этой картины выступил талантливый Жора Крыжовников, главные роли сыграли Александр Петров и Андрей Бурковский. В 2018 году сериал сделал «бум», собрав множество положительных отзывов от зрителей и критиков, а также престижных наград. Главной «фишкой» премьеры стала проблематика ВИЧ, которая впервые в российском кино попала на экран. Мало кто ожидал, что комедийный режиссер способен показать реальную драму, но Крыжовников сумел это сделать. Вдобавок его картина получилась еще и довольно смешной местами.

Главный герой — эгоистичный актер, прожигающий свою жизнь. Но его сказка закончилась, когда мужчине поставили диагноз ВИЧ. С другой стороны — его брат, актер-неудачник, который только мечтает дорваться до славы своего родственника. И вот ему предоставляется такой шанс.

Кинопремии отметили наградами сам сериал, его режиссуру и актрису Юлию Александрову. Теперь у всех зрителей будет возможность посмотреть картину бесплатно — с 6 апреля на канале ТНТ.