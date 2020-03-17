Драму «Звоните Ди Каприо!» с Александром Петровым покажут по ТНТ

Драматический сериал «Звоните Ди Каприо!» покажут по ТНТ, сообщила пресс-служба канала. Восьмисерийная картина режиссера Жоры Крыжовникова, поднимающая проблему ВИЧ, добралась до телевидения.

Герои сериала — два брата-актера Егор и Лев Румянцевы. Первый — звезда сериалов, прожигает свою жизнь и путается в любовных связях. Второй ведет скучную передачу и пытается вытащить свою семью из бедности. И вот однажды звездный брат узнает, что у него ВИЧ, и скромному выпадает шанс занять его место.

Несмотря на серьезную тему, картина полна юмора. Заболевание не играет главной роли, но оно заставляет задуматься героя Александра Петрова о том, как быстро может закончиться жизнь, и как важны сегодняшние поступки.

Драма собрала множество престижных отечественных кинонаград и положительных отзывов от критиков.

«Для Крыжовникова это несомненный прорыв, важная и этапная работа — лучшая со времен первого «Горько!» — считает обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин.

Напомним, что премьера сериала состоялась на видеосервисе «ТНТ-Premier» в конце 2018 года, но скоро ее впервые покажут в эфире телеканала.