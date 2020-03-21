Сын Лозы на период коронавируса из оперного певца переквалифицировался в учителя английского

Как отметил исполнитель, у Олега, как и у всех, сейчас нет концертов.

Певец Юрий Лоза заявил, что его сын Олег, который по образованию оперный певец, на время пандемии коронавируса сменил профессию. Сейчас у него, как и у всех, отменены концерты. В связи с этим мужчина, которому сейчас 33 года, стал преподавать онлайн английский язык.

«Потому что у него жена англичанка. Ну, нет сейчас возможности работать по специальности, что теперь сидеть и стонать что ли?» Юрий Лоза

По словам исполнителя, сейчас самое время найти для себя удаленную работу. Реже появляться при большом скоплении людей. Те, у кого нет проблем с деньгами, могут посвятить себя изучению чего-то нового. К примеру, все того же иностранного языка.

По словам Юрия Лозы, можно также начать рисовать. Раньше у многих просто не было возможности из-за нехватки времени заняться живописью, а сейчас самое время посвятить себя какому-нибудь подобному увлечению, сообщает «Пятый канал».