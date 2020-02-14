Лагутенко вспомнил, как из-за Ельцина пришлось отменить презентацию клипа «Карнавала.нет»

По словам музыканта, 31 декабря ему позвонили с канала и сказали, что есть «сообщения поважнее».

Музыкант и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко вспомнил, как перед Новым, 2000 годом сорвалась презентация нового клипа музыкального коллектива «Карнавала.нет».

По словам Ильи Лагутенко, клип снимали в конце декабря. Причем все делалось на скорую руку, чтобы успеть показать его широкой публике в Новый год. Как добавил певец, выпускающая компания была полностью согласна, что композиция должна прозвучать в сам праздник. Тем более у музыканта были прекрасные отношения с телеканалом. Руководители канала были согласны, что идея с презентацией клипа будет нестандартной и всем должна понравиться, сообщает «МК».

«Но 31-го руководитель канала отменил премьеру, объяснив это тем, что у телевидения есть «сообщения поважнее». Поэтому хоть клип и получился «самодеятельным» и совсем не стильным, но песня запомнилась хорошо… Карнавала не будет!» Илья Лагутенко

Напомним, что в последний день 1999 года первый президент страны Борис Ельцин объявил на всю страну в телеэфире о своей отставке. Новость тогда произвела эффект разорвавшейся бомбы. Многие россияне не сразу поверили, что Борис Ельцин решил «выйти на пенсию». В 2000 году главой государства стал Владимир Путин.