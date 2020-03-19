Съемки нового эпизода «Друзей» перенесли на начало лета

Воссоединение героев легендарного сериала 90-х «Друзья» пришлось перенести на неопределенный срок. Причина понятна — эпидемия коронавируса.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, работы над проектом теперь в лучшем случае начнутся не раньше начала лета этого года. Хотя по изначальному плану все должно было произойти уже на следующей неделе.

Для зрителей, которые до сих пор не хотят отпускать любимых героев, хотят сделать специальный эпизод, в котором знакомые с детства персонажи вновь соберутся за одним столом.

Это будет всего одна серия, которая появится на HBO Max, а главные роли исполнят все те же Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

По мнению экспертов, каждый из актеров получил за это воссоединение солидную сумму с шестью нулями.