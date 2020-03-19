У Сергея Пенкина из-за коронавируса отменили камерные концерты

По словам музыканта, сейчас он решает вопросы о переносе всех выступлений на другие даты.

Музыкант Сергей Пенкин в Instagram сообщил, что из-за пандемии коронавируса у него не состоится сразу несколько камерных концертов в рамках гастрольного тура.

Ранее певец сообщал, что не сможет привезти всю аппаратуру на выступления, но он собирался выступить с клавишником и сыграть для поклонников на скрипке. В частности, ближайший концерт планировался в Воронеже.

«Только что мы узнали, что зал в Воронеже опечатан. Концерт завтра – увы – не состоится. Как и все ближайшие концерты тура. Мы срочно решаем вопрос о переносе всех вступлений, ищем новые даты». Сергей Пенкин

Как отметил исполнитель, в сложившейся ситуации не все зависит от музыкантов. В то же время он заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы как можно скорее увидеться со своими поклонниками. Также певец сказал, чтобы все фанаты берегли себя и близких.

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Напомним, что количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за отметку в двести тысяч человек. В России пока зафиксировано чуть больше ста случаев. Во всем мире отменены культурные и спортивные мероприятия. К примеру, уже точно не состоится «Евровидение».