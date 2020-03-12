Рэпер Snoop Dogg станет продюсером фильма про темнокожего Шерлока Холмса

Нового героя будут звать Исайя Куинтейб и он тоже будет владеть дедукцией.

Началась работа над новым проектом под названием IQ, это будет известная всем история Шерлока Холмса, но адаптированная под афроамериканскую культуру. Исполнительным продюсером сериала выступит американский рэпер Snoop Dogg, сообщает издание The Wrap.

Завязка истории будет без излишеств. Главный герой — это 26-летний частный детектив по имени Исайя Куинтейб, кодовое имя IQ. Вместе с аналогом доктора Ватсона по имени Джуанелл Додсон он будет расследовать преступления, пользуясь силой дедукции и своего разума.

Дата выхода проекта пока неизвестна, так же как и имя режиссера.