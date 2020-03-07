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Создатели «Игры престолов» получили небольшие роли в сериале HBO

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс появятся в третьем сезоне «Мира Дикого Запада».

Создатели «Игры престолов» получили небольшие роли в сериале HBO
Дэвид Бениофф. Фото: globallookpress

Создатели легендарного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс решили попробовать себя в роли актеров, в не менее популярном проекте «Мир Дикого Запада» от HBO. Шоуранеры пока не стали полноценными актерами, но им выделили небольшие роли во второй серии третьего сезона «Мира», увидеть их на экране можно будет уже 22 марта.

Как сообщает издание Entertainment Weekly Бениофф и Уайсс выступят в роли техников компании Delos, той самой корпорации, которая владеет парками развлечений, населенными андроидами. Так что не пропустите появление любимых героев, которым фанаты «Игры престолов» еще долго будут припоминать никчемный финал проекта.

Третий сезон сериала «Мир Дикого Запада» появится на экранах уже 15 марта.

 

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