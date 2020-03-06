Одна из главных героинь «Игры престолов» не досмотрела сериал до конца

Софи Тернер призналась, что негативные комментарии в интернете не дали ей насладиться проектом.

Разве можно себе представить, чтобы актер, исполнивший роль одного из главных героев сериала «Игра престолов», сумевший довести своего персонажа до самой последней серии последнего сезона, так и не посмотрел финальный сезоне проекта?

А вот актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, легко справилась с этой задачей. Как сообщает Elle, всему виной стали хейтеры из интернета, которые активно занимались критикой последних серий «Игры».

По словам актрисы, в определенный момент она остановилась в просмотре последнего сезона и начала читать комментарии в интернете, после чего уже не смогла заставить себя продолжить.

Напомним, что она не одна такая из съемочной группы проекта. Актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу, тоже не видел последний сезон целиком.