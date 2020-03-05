Снова ужасы: готовится новая экранизация романа Стивена Кинга

Проект «Поселение Иерусалим» можно будет увидеть уже этой осенью.

Осенью 2020 года будет экранизирован еще один роман мастера ужасов Стивена Кинга под названием «Поселение Иерусалим» (Jerusalemʼs Lot). Примечательно, что сам сериал будет называться иначе, шоураннеры дали ему имя Chapelwaite, что пока никак не переводится на русский.

Как сообщает издание Deadline, одну из главных женских ролей исполнит актриса Эмили Хэмпшир, известная по проектам «Секс и ничего лишнего» и «Космополис», а чуть ранее к касту присоединился и Эдриан Броуди, он в представлении не нуждается вовсе.

История нового проекта будет происходить в 19 веке, а главным героем выступит представитель высшего общества Чарльз Бун, который вынужден один воспитывать троих детей после внезапной кончины любимой жены. Но как это обычно и бывает, вскоре оказывается, что дети — это меньшая из его проблем, ведь пробуждается темное наследие его рода.

Съемки «Поселения Иерусалим» начнутся в середине весны.