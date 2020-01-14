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Стивен Кинг взбесил толерантное сообщество в США

Писатель задел за живое многих жителей этой планеты.

Стивен Кинг взбесил толерантное сообщество в США
Стивен Кинг. Фото: globallookpress

Писатель Стивен Кинг сумел по настоящему взбесить толерантное сообщество в США. В эпоху, когда даже эльфов в сериале «Ведьмак» сделали темнокожими, автор заявил, что не видит проблемы в том, чтобы в современных картинах отсутствовало расовое разнообразие. Об этом он прямым текстом сообщил подписчикам в своем официальном аккаунте Twitter.

«Для меня проблемы разнообразия — применяемой к отдельным актерам и режиссерам — не возникает. Проще говоря, я бы никогда не рассматривал расовое разнообразие в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, поступать иначе было бы неправильно», — написал Кинг.

Казалось бы, написано верно, ведь не важно какой расы или пола актер, на первом месте в кино должно стоять исключительно мастерство человека как актера и ничего более. Но пост маэстро ужасов подвергся жесткой критике. Кто-то посоветовал писателю подумать еще раз, а кое-кто прямо сообщил, что мнение Кинга откровенно тупое.

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Стивен Кинг взбесил толерантное сообщество в США
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