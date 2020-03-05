Бог обмана в куртке: появились фото со съемочной площадки сериала «Локи»

В Сети появились первые фотографии со съемочной площадки новой экранизации комиксов Marvel. Сериал «Локи» расскажет о том, куда же подевался герой, получив магический артефакт в фильме «Мстители. Финал».

На фотографиях можно заметить исполнителя главной роли, актера Тома Хиддлстона, который выглядит довольно необычно — не в привычном зрителям зелено-золотом костюме, а во вполне стандартном костюме и куртке.

На кадрах также видно, что вслед за актером двигается группа людей в касках. Посмотреть на фото можно здесь.

Напомним, в начале февраля компания Marvel показала несколько тизеров своих будущих проектов, в том числе и «Локи». В видео главный герой был заперт в каком-то месте, но обещал размести его в клочья.

Также фанаты комиксов заметили на съемочной площадке актрису Софи Ди Мартино, по некоторым смелым предположениям, именно она исполнит «женскую» версию Локи, персонажа по имени Чаровница.

Премьера нового проекта состоится на видеосервисе Disney+ в 2021 году.