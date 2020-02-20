«Показывать ни в коем случае нельзя»: Милонов выступил против нового фильма Marvel

После того как стало известно, что в новой экранизации комиксов Marvel «Вечные» будет не просто присутствовать семейная пара нетрадиционной сексуальной ориентации, но к тому же у них будут дети, некоторые пользователи интернета ожидаемо принялись возмущаться.

По этому вопросу высказался также депутат Госдумы Виталий Милонов, который не одобрил показ картины в России.

Как сообщает издание «Слово и дело», депутат заявил, что подобные картины просто нельзя показывать в кино, ведь они относятся к списку эротической ненормальной продукции. Но он бы одобрил прокат фильма, если бы его сюжет был основан на показе «уродств», чтобы акцент был сделан именно на них.

Также Виталий отметил, что сама идея того, что в картине будут присутствовать персонажи-геи, — это явная ЛГБТ-пропаганда. Напоследок Милонов заметил, что будет крайне рад, если картина не получит прокатное удостоверение в России.

«Естественно, что показывать такие фильмы в публичных сетях ни в коем случае нельзя», — сказал депутат.