«Сокол и Зимний Солдат»: в Сети появилось видео со съемок нового проекта Marvel

После фильма «Мстители. Финал» многие фанаты экранизации комиксов остались недовольны концовкой, а именно моментом, когда Капитан Америка передал свои полномочия и знаменитый щит персонажу по имени Сокол.

Но, судя по всему, компания Marvel предвидела такое развитие событий, так что в производство был отправлен сериал «Сокол и Зимний Солдат», в котором герои вновь будут сражаться со злом, но уже без помощи «Америки».

Буквально на днях в сети появился видеоролик с записью съемочного процесса и выглядит он весьма любопытно. Посмотреть ролик вы можете здесь. Судя по клипу, место капитана недолго пустовало, так как его место занял персонаж по имени Агент США, который выглядит точно так же, как и «Америка». Герой дерется с группой непонятных противников, а Зимний Солдат тем временем выводит людей из грузовика.

Релиз проекта должен состояться в конце лета этого года.