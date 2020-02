В новом фильме Marvel появится семья супергероев-геев с двумя детьми

В фильме Marvel появится первый мужчина супергерой нетрадиционной сексуальной ориентации. Это случится уже совсем скоро в картине «Вечные».

Издание New Own Next задало несколько вопросов актеру Хаазу Сейману, который и рассказал все подробности, а также назвал имя того самого героя.

Изначально некоторые фанаты думали, что геем сделают героя по имени Икарис, роль которого исполнили актер Ричард Мадден, но догадка оказалась неверной.

Геем оказался персонаж Фастос, его сыграл Брайан Тайри Генри, а вот сам Хааз Сейман играет роль… его мужа. Также стало известно, что у пары будет двое детей.

По словам Хааза, во время съемок поцелуя съемочная площадка буквально разрыдалась от умиления.

Напомним, фильм «Вечные» выйдет в кинотеатрах в ноябре 2020 года.