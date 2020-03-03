Аронова о работе с Бондарчуком в «Филатове»: «Он со всеми на «вы» и никогда не опаздывает»

По словам народной артистки РФ, молодым актерам есть чему поучиться у исполнителя главной роли в сериале «Филатов».

Искрометный юмор, всеми любимые и узнаваемые актеры, интересный сюжет — все это и многое другое зрители увидели в новом сериале «Филатов» на телеканале СТС.

Первый сезон сериала уже подходит к концу, 5 марта канал покажет его заключительные серии.

Напомним, что фильм режиссера Максима Свешникова рассказывает о жизни клиники женского здоровья во главе с доктором Филатовым — первоклассным гинекологом и просто красавцем.

Его, примерного семьянина и отца двух дочерей, внезапно бросает жена. Он пытается научиться жить без нее и обращать внимание на других женщин, но при этом лишь сильнее убеждается в том, что лучше супруги никого нет.

Роль Филатова в сериале играет Федор Бондарчук, его жену Алису — Олеся Судзиловская, лучшего друга — Максим Лагашкин, а родителей — Галина Польских и Эммануил Виторган.

И, конечно, нельзя обойти вниманием Марию Аронову, ей в сериале досталась, пожалуй, самая яркая роль — роль Лоры Палны, секретаря Филатова.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Мария Валерьевна рассказала о своей роли, съемках и работе с Бондарчуком.

«Совершенно потрясающая тетка»

Героиня Ароновой — жизнерадостная, общительная, уверенная в себе дама в самом расцвете лет, отличающая удивительным чувством стиля и элегантностью.

— Расскажите, как вам работалось над этой ролью?

— Надо сказать, что внешний вид героя всегда помогает мне в работе. И этот образ, который мы вместе сочинили, мне очень нравится. Его создавали художники по костюмам — прекрасные девчонки, которые были в диалоге со мной.

Большую работу проделала и мой замечательный художник по гриму Екатерина Одинцова. С ней вместе я в любом кино, в любом сериале. Катя — это кладезь идей, и ее задумки — эти красные ногти, красные губы, эта стрижка (мы работали без париков) — создали образ совершенно потрясающей тетки. От этого я, собственно, и отталкивалась.

Помогало и то, что основным моим партнером в этом сериале является мой нежно любимый Федор Бондарчук. Отношения, которые выстроились между главврачом и, казалось бы, его секретарем, просто бесценны.

Кто там кому начальник — вообще непонятно. Это чудесно, и все у нас сыграло на этот образ — и то, как я выгляжу, и сценарий. Мне нравится эта тетка, скажу вам честно. Очень нравится. Что-то в ней есть.

— Когда вам предложили участие в этом проекте, не было ли сомнений? Ведь сериалов о врачах снято великое множество, и нужно очень постараться, чтобы зацепить зрителя новым сериалом на эту тему.

— Здесь многое зависит от того, кто будет играть главную роль. Когда я узнала о том, что главврача-гинеколога, будет играть Бондарчук, я сказала: «С огромным удовольствием». У меня сомнений не было.

Считаю, что это совершенно чудесный сериал, с отличными артистами. У нас был замечательный режиссер, очень хороший оператор и симпатичный сценарий — с хорошими диалогами, с умными, не пошлыми, шутками.

Мне изначально показалось, что это будет очень теплая история, которая понравится зрителю.

— Многие зрители критикуют «Филатова» за гламур, за пациенток исключительно модельной внешности. Мол, а слабо снять сериал про наши поликлиники с потрескавшимися стенами и пожилыми пациентками.

— Мне кажется, что мы никого не обманывали, потому что в фильме показана частная клиника, пациенты в которой, собственно, так и выглядят.

Отдельные палаты, прекрасные коридоры, комнаты ожидания. В частном роддоме, где появилась на свет моя внучка, все выглядело именно так.

Бондарчук всегда со всеми на «вы»

Помимо уже упомянутых именитых актеров в сериале сыграли и более молодые представители профессии. Например, Алина Булынко, знакомая многим по роли в картине «Любовь-морковь», совсем юная Марта Тимофеева («Сестренка»), Егор Корешков («Оттепель», «Восьмидесятые»).

Нам стало интересно, не тушевались ли они, играя на одной площадке с Федором Бондарчуком — все-таки он не просто актер, но режиссер, продюсер, создавший немало настоящих шедевров и получивший немало заслуженных наград.

— Как работалось другим, более молодым актерам, в компании такого мэтра как Бондарчук?

— Я видела, что они очень нервничают. Это как раз показатель большой личности. Федор действительно является человеком, занимающим определенное положение как в жизни, так и в кинематографе. При этом люди всегда обращают внимание на его прекрасное воспитание и уважение к людям.

Нет разницы, с кем он разговаривает — с народным артистом или с постановщиком, с монтировщиком, то есть с людьми, которые носят декорации.

Абсолютное уважение, абсолютный пиетет, он всегда со всеми на «вы». Он позволяет себе шутки только в том случае, если близко знаком с человеком.

— Не опаздывает ли Бондарчук на съемки?

— Он потрясающе корректен, очень точен и никогда не опаздывает. Не бывает такого, чтобы вся площадка ждала, когда же через полтора часа после объявления о готовности появится наша звезда.

Он практически всегда первый на площадке и всегда знает текст. Мне кажется, что молодым актерам, которые с ним работают, есть чему поучиться: как надо относиться к делу, к кинопроизводству, к процессу, к своей роли, к своему костюму.

— Будет ли второй сезон?

— Это всегда неизвестно. Но если будет второй сезон и для меня там что-то будет написано, я с огромным удовольствием приму в этом участие.

Потому как в первом сезоне мне было очень приятно сниматься, работать с этим сценарием и с моим обожаемым Феденькой.

В четверг, 5 марта, СТС покажет заключительные серии пока еще единственного сезона «Филатова». А вам понравился сериал? Хотели бы увидеть продолжение?