Федор Бондарчук сыграл примерного супруга в новом сериале

Новый сериал «Филатов» на канале СТС позволит еще раз блеснуть знаменитому актеру Федору Бондарчуку. В этой картине 52-летний артист сыграл известного гинеколога, у которого отбоя нет от поклонниц. Однако статный и умный мужчина любит только свою жену, которая почему-то собралась разводиться.

Супругу Филатова сыграла 45-летняя актриса Олеся Судзиловская, известная по сериалам «Бандитский Петербург» и «Адаптация». После съемок в новом проекте портал «Вокруг ТВ» спросил у нее, каков Федор Бондарчук в качестве сценического мужа.

«Федя в качестве партнера оказался великолепным. Он очень тонко чувствует и отвечает буквально за все на площадке — и за атмосферу, и за настроение, и за всё, что мы делаем в кадре», — ответила она.

Напомним, в реальной жизни актер 25 лет был женат на Светлане Бондарчук, расстались они в 2016 году, хотя по документам развод окончательно не был завершен. Сейчас у известного артиста роман с молодой актрисой Паулиной Андреевой.

больше по теме У Федора Бондарчука и Евгения Миронова украли телефоны Мобильники звезд присвоил себе неизвестный парень во время съемок программы «Кино в деталях».

Будете смотреть сериал «Филатов»?