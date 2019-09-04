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Федор Бондарчук сыграл примерного супруга в новом сериале

Актриса Олеся Судзиловская, выступившая в роли его жены в проекте «Филатов», назвала артиста великолепным партнером.

Федор Бондарчук сыграл примерного супруга в новом сериале
Федор Бондарчук - секс-символ российского кинематографа. Фото: Komsomolskaya Pravda

Новый сериал «Филатов» на канале СТС позволит еще раз блеснуть знаменитому актеру Федору Бондарчуку. В этой картине 52-летний артист сыграл известного гинеколога, у которого отбоя нет от поклонниц. Однако статный и умный мужчина любит только свою жену, которая почему-то собралась разводиться.

Супругу Филатова сыграла 45-летняя актриса Олеся Судзиловская, известная по сериалам «Бандитский Петербург» и «Адаптация». После съемок в новом проекте портал «Вокруг ТВ» спросил у нее, каков Федор Бондарчук в качестве сценического мужа.

«Федя в качестве партнера оказался великолепным. Он очень тонко чувствует и отвечает буквально за все на площадке — и за атмосферу, и за настроение, и за всё, что мы делаем в кадре», — ответила она.

Напомним, в реальной жизни актер 25 лет был женат на Светлане Бондарчук, расстались они в 2016 году, хотя по документам развод окончательно не был завершен. Сейчас у известного артиста роман с молодой актрисой Паулиной Андреевой.

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Федор Бондарчук сыграл примерного супруга в новом сериале
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