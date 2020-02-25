Правдоподобно и изящно: светские львицы высказались о сериале «Содержанки»

Премьера второго сезона скандального сериала «Содержанки» прошла еще в конце января, но зрители продолжают обсуждать проект. Стандартный набор из измен, больших денег и секса не отталкивает зрителей, а наоборот, призывает обсуждать сериал и с нетерпением ждать просмотра каждой новой серии.

Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с представителями российской элиты, чтобы выяснить, что в проекте правда, а какие моменты шоуранеры решили приукрасить.

Блогер и светская львица Виктория Шелягова «Содержанок» не смотрела, но вот ее подруги остались в восторге от проекта. Особенно их впечатлили красивые одежды и прекрасные места. Также Виктория отметила, что людям, далеким от жизни категории люкс приятно будет увидеть, что и богатые тоже плачут.

А вот певица Анна Калашникова сравнила сериал со своей жизнью, ведь когда она перебралась в столицу, то устроилась сразу на три работы, чтобы в итоге выбиться в люди.

Модель и певица Алена Кравец отметила, что быть содержанкой в современном мире — это не только бесперспективно, но даже опасно для жизни.