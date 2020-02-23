Больше не сериал: «Хранители» изменили свой статус

Сериал «Хранители», продолжающий историю не самого плохого фильма о супергероях, был на удивление хорошо принят как критиками, так и простыми зрителями. Спецэффектов было в меру, сюжет захватывал, а продолжение полюбившейся истории наконец-то объясняло, что произошло дальше с главными героями фильма. Фанаты с нетерпением ждали информации о начале съемок второго сезона, но вместо этого получили нечто совсем иное.

Как сообщает издание Variety, канал HBO по непонятной причине сменил статус проекта с «сериал» на «мини-сериал», который может получить дальнейшее развитие. Что это значит для фанатов? По сути — ничего, просто шоуранер Дэймон Линделоф всегда называл свой проект именно мини-сериалом, с началом и концовкой, не требующей продолжения. Так что о втором сезоне все еще ничего неизвестно.

Есть и плохие новости. Линделоф заявил, что не намерен вновь возвращаться к «Хранителям», по крайней мере в ближайший год.