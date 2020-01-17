Теперь официально: второго сезона «Хранителей» не будет

Фанатам первого сезона сериала «Хранители» от компании HBO самое время начать беспокоиться, ведь, судя по всему, никакого продолжения не будет не только в ближайшее время, но и в обозримом будущем.

Программный директор компании HBO Кейси Блойс рассказал изданию USA Today, как обстоят дела с продолжением и есть ли уже дата выхода. Как оказалось, HBO считает, что если и стоит делать продолжение, то заниматься им должен только шоураннер и создатель первого сезона Деймон Линделоф, если он сам того захочет. Причем его не ограничивают в выборе, он может снять хоть фильм, хоть мюзикл — HBO полностью развязала ему руки.

Однако Деймон настроен не так решительно и заявил, что продолжать работать над «Хранителями» более не намерен, зато отдает все свои наработки и идеи HBO. Таким образом, ситуация тупиковая, Линделоф работать отказывается, а HBO отказывается работать без него.

Напомним, сериал «Хранители» стал самым просматриваемым шоу HBO в 2019 году. Финал в прямом эфире посмотрели 1,6 миллиона зрителей.