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Любовь и роботы: вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

В проект добавили мировых звезд — Венсана Касселя и Аарона Пола.

Любовь и роботы: вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Компания HBO наконец-то показала всем желающим долгожданный первый официальный трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада». Всего за сутки видео собрало на Youtube более миллиона просмотров, зрители давно ждали деталей о продолжении любимого проекта, так что почти трехминутный ролик восприняли позитивно, у него всего 800 дизлайков на 31 тысячу лайков.

Для нового сезона было отснято восемь эпизодов, а приглашенные гости оказались настоящими звездами, это Венсан Кассель, который не нуждается в представлении, а также Аарон Пол, главный герой проекта «Во все тяжкие».

Продолжение выйдет совсем скоро, в середине марта этого года и есть отличные новости — сериал уже продлен на четвертый сезон, так что если даже третий не понравится зрителям, продолжению все равно быть.

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