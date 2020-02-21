Любовь и роботы: вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Компания HBO наконец-то показала всем желающим долгожданный первый официальный трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада». Всего за сутки видео собрало на Youtube более миллиона просмотров, зрители давно ждали деталей о продолжении любимого проекта, так что почти трехминутный ролик восприняли позитивно, у него всего 800 дизлайков на 31 тысячу лайков.

Для нового сезона было отснято восемь эпизодов, а приглашенные гости оказались настоящими звездами, это Венсан Кассель, который не нуждается в представлении, а также Аарон Пол, главный герой проекта «Во все тяжкие».

Продолжение выйдет совсем скоро, в середине марта этого года и есть отличные новости — сериал уже продлен на четвертый сезон, так что если даже третий не понравится зрителям, продолжению все равно быть.