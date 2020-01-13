Сериалы

Объявлена дата премьеры третьего сезона «Мира Дикого запада»

Создатели проекта показали небольшой анонс для поклонников сериала.

Объявлена дата премьеры третьего сезона «Мира Дикого запада»
Мир Дикого Запада. Фото: HBO

Телеканал HBO объявил дату премьеры нового сезона успешного сериала про любовь, андроидов и путешествия в различные исторические эпохи. «Мир Дикого запада» продолжит радовать своих зрителей уже 15 марта, всего в новом сезоне снято восемь эпизодов. Авторами сценария стали Лиза Джой, Майкл Крайтон и Джонатан Нолан.

Сюжет новых эпизодов сместит акцент с перемещений во времени на современный мир, в котором и построены те самые исторические парки. Основная история развернется в привычном нам времени, и непонятно, как на такой поворот отреагируют поклонники сериала. Одну из главных мужских ролей сыграет Аарон Пол, а компанию ему составят Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель.

Напомним, по сюжету в мире существует вымышленный парк развлечений «Мир Дикого запада», населенный андроидами, которых не отличить от людей. Парк за большие деньги обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься чем угодно, не опасаясь мести со стороны роботов.

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Мир Дикого ЗападаПремьераСериал
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Объявлена дата премьеры третьего сезона «Мира Дикого запада»
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