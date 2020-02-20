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Про легенду: в Сети появился первый трейлер сериала «Магомаев»

Звезда фильма «Холоп» исполнил главную мужскую роль в новом проекте.

Про легенду: в Сети появился первый трейлер сериала «Магомаев»
Скриншот из трейлера сериала «Магомаев»

Скоро на Первом канале выйдет сериал о народном артисте  СССР Муслиме Магомаеве, а пока можно посмотреть первый трейлер и убедиться, что над проектом хорошо поработали профессионалы кинобизнеса. Дата премьера пока еще хранится в секрете, но учитывая, что трейлер уже в Сети, можно рассчитывать на релиз в ближайший месяц.

Съемки проекта проходили не только в столице России, но и в Баку, а режиссером выступил Роман Прыгунов, создатель полнометражного фильма «Духless». Всего было снято восемь серий, каждая по 45 минут.

Что интересно, съемки начались еще в 2018 году, а премьера была запланирована на 2019, но по неизвестным причинам процесс затянулся. Возможно, это связано с успехом проекта «Холоп», ведь главную мужскую роль и в фильме, и в сериале, исполняет один актер — Милош Бикович.

Актер Милош Бикович. Фото
Актер Милош Бикович. Фото: КП/Владимир Веленгурин

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