Сериал «Ведьмак» стал самым популярным телевизионным проектом в мире

Несмотря на неоднозначный запуск первого сезона «Ведьмака», сериал несомненно занял свободное место в жанре средневекового фэнтези, а фанаты в целом восприняли его благосклонно. Только критики остались не слишком довольны проектом.

Как сообщает издание Business Insider ссылаясь на агентство Parrot Analytics, по статистике за прошлый месяц проект о приключениях Геральта из Ривии был и остается самым востребованным среди зрителей. В США интерес к «Ведьмаку» немного упал, там у него есть весомые конкуренты в виде «Мандалорца» и уже старых, но пока не забытых «Очень странных дел», но в целом экранизация книг Анджея Сапковского остается самым популярным телевизионным проектом.

Стоит напомнить, что «Ведьмак» и «Мандалорец» идут почти вровень в рейтинге любви зрителей, на стороне сериалов известные первоисточники и популярные жанры. Съемки второго сезона «Ведьмака» начались еще феврале, но премьеру, по предварительным данным, стоит ждать не раньше конца этого года. Как говорится, качество превыше всего.