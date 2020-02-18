Как стать чудовищем: актер из «Игры престолов» снимется в «Ведьмаке»

Один из главных героев последних сезонов «Игры» превратится в жуткого монстра.

Хотя многие сравнивают сериал «Ведьмак» с «Игрой престолов», но, скорее всего, преимущество пока у творения Джорджа Мартина. Фанатская база неизмеримо больше, да и многие зрители считают, что приключения Геральта из Ривии не дотягивают до битвы за Железный трон Вестероса.

Однако «Игра» давно закончилась, а вот «Ведьмак» только набирает обороты, да и зарплату актерам получать хочется. Один из главных персонажей «Игры», актер Кристофер Хивью, исполнивший роль вожака вольного народа, рыжеволосого Тормунда, присоединился к актерскому составу второго сезона «Ведьмака».

Как сообщает издание Redanian Intelligence, суровый актер вновь получит необычную роль. Он станет аристократом, который с помощью проклятия был превращен в жуткое чудовище, а Ведьмак, скорее всего, потратит время на его спасение.

Премьера второго сезона сериала предварительно запланирована на конец этого года.