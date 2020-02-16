К съемочной группе «Ведьмака» присоединился координатор по постельным сценам

Во втором сезоне сериала можно ожидать еще больше интимных подробностей.

Второй сезон успешного темного фэнтези «Ведьмак» обещает стать еще лучше, чем первый. Шоуранеры уже поклялись исправить все недочеты и еще больше порадовать фанатов Геральта из Ривии. Одна из не самых очевидных вещей, присутствующих как в книгах, так и в компьютерных играх серии, это обилие постельных сцен. Судя по последним данным, именно за них вскоре возьмутся всерьез.

Как сообщает издание Redanian Intelligence, к съемочной группе присоединилась Лиззи Талбот, женщина стала координатором интимных сцен. Теперь все постельные эпизоды станут красочнее и привлекательнее, а также Лиззи проследит, чтобы права актеров в данной области не ущемлялись.

Напомним, компания HBO стала привлекать координаторов по постельным сценам еще два года назад, а оценив перспективы от подобных нововведений, эксперты появились во всех проектах со сценами секса.