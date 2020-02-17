Холодное лето 2019-го, арест ГИБДД и «Чайф»: как снимали сериал «Война семей»

В понедельник, 17 февраля, в эфире ТНТ стартует новый сериал «Война семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым в главных ролях. Журналисты Teleprogramma.pro побывали на съемочной площадке и узнали, что происходило за кулисами комедийного сериала.

О чем сериал «Война семей»

Поначалу кажется, что история утопическая: двое мужчин чуть за сорок, знакомые с пеленок, живут на общей загородной территории вместе со своими семьями, в двух шикарных домах. Чтобы удобнее было дружить забор решили не ставить. Более того, у Миши и Димы даже общий бизнес — мебельная контора M&D.

«Как «Дольче энд Габбана», — шутит один из компаньонов.

Но совсем скоро им будет не до шуток, так как однажды их дружба превратится в суровую вражду кланов.

Но началось все, казалось бы, с радостного повода: дочь Димы и сын Миши решили пожениться и превратить лучших друзей в родственников.

Но, увы, все начинает рушиться прямо во время торжества, когда неизвестные факты из биографии двух семей становятся общеизвестными. В одно мгновение лучшие друзья превращаются в заклятых врагов.

На экране – страсти, на площадке — порядок

В отличие от страстей, которые кипят в рамках истории «Войны семей», на съемочной площадке царил мир и порядок. Спасибо авторам, что придумали летнюю историю, а не отправили главных героев, например, в Ноябрьск или в Полярный: снаряжать далекую киноэкспедицию на северный полюс не пришлось, ограничились ближним Подмосковьем.

Съемки сериала «Война семей» проходили с июля по октябрь 2019 года в районе 35-го километра Калужского шоссе, неподалеку от села Красная Пахра. Именно там были расположены два симпатичных коттеджа, отделанных голландским кирпичом, куда и заселились семьи главных героев.

На первый взгляд кажется, что дома одинаковые, но это не так — небольшие различия в планировке и на фасаде все-таки есть. Изначально это были два отдельных участка, но, чтобы соответствовать сюжету, забор пришлось снести. Временно, конечно.

Если снаружи дома сильно похожи, то внутри они совсем разные. Реквизиторы и декораторы проекта, с согласия хозяина недвижимости, сделали ремонт таким образом, чтобы отразить характеры героев. Чуть простоватый и более спартанский — у Миши, более изысканный, с претензией — у Димы. Вот только баню съемочной группе пришлось строить с нуля, в итоге получилось основательная декорация, в которой при желании даже можно было попариться.

Но без неприятностей не обошлось…

Кстати, работают Миша и Дима в реальном бизнес-центре. И квартира одной из героинь тоже была настоящая, но с ней получилась небольшая сложность.

После того, как съемки были завершены, как это часто бывает, потребовались досъемки. К разочарованию авторов, у нужной квартиры сменились хозяева, ее попросту продали, а новые жильцы наотрез отказались предоставлять свою площадь съемочной группе. В итоге решили доснять нужные сцены на крупных планах, так, чтобы интерьер не сильно бросался в глаза.

Еще одна неприятность случилась во время автомобильных съемок. В кино под эти цели используют специальную автоплатформу, на которую прикрепляют машину и размещают вокруг камеры. Платформа едет по дороге и на экране создается впечатление, что автомобиль находится в движении.

И в тот момент, когда уже должна была начаться съемка, на площадке появились сотрудники ГИБДД, которые арестовали платформу. Никакие полученные разрешения и уговоры не помогли.

Что делать в таких случаях? Переписывать сценарий, менять локацию, например, переносить действие из автомобиля куда-то еще. И делать это нужно было как можно быстрее, съемочная смена стоит немалых денег, простои исключены.

А уж про холодное лето 2019-го можно и не напоминать…

Частично переписывать уже утвержденный сценарий приходилось еще из-за погоды. Сериал летний: солнце, шашлыки, купание в бассейне… Но из-за того, что лето 2019 года выдалось чуть теплее зимы 2020-го, жару временами приходилось воссоздавать при температуре чуть выше 12 градусов. Поэтому некоторые сцены целенаправленно переносили с улицы в помещение.

Но самые тяжелые климатические испытания начались в октябре, когда снималась сцена летней свадьбы, а на улице внезапно выпал первый снег. После команды «Мотор!» актеры в шортиках и футболках «изнывали от зноя», а после команды «Стоп!» кутались в пуховики.

К тому же, по сценарию, одна из девушек должна была прыгнуть в бассейн. Но как это сделать, когда на улице около нуля? Приходилось подогревать воду.

Сериал могли назвать «Заклятые друзья»

В фильме снялись прекрасные актеры. Ольга Медынич («Сладкая жизнь», «Бихэппи», «Год Культуры»), Светлана Колпакова («Оттепель»), Джемал Тетруашвили («Марш Турецкого»), молодые актеры Арина Постникова, Арам Вардеванян, Пелагея Невзорова, и, конечно, исполнители сразу двух главных ролей Александр Робак («Домашний арест», «Сладкая жизнь», «Эпидемия») и Егор Бероев («Адмирал», «Турецкий гамбит», «Папа»). К

Кстати, режиссеров у сериала тоже было двое — первые смены отработал Евгений Корчагин, а потом проект подхватил Илья Фарфель.

И даже названий у проекта было два. Первый — «Война семей» в какой-то момент было решено заменить на что-нибудь более веселое, менее агрессивное, но при этом обыгрывающее сюжет. Так родилось название «Заклятые друзья».

Но оно так и не прижилось, актеры и съемочная группа продолжали называть свой проект «Война семей». В итоге сериалу вернули его изначальное имя.

В сериале снялся лидер группы «Чайф»

В сериале сыграл лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. По сюжету — Миша — давний поклонник «чайфов», с юности мечтал лично познакомиться с лидером уральцев и получить его автограф.

Владимир отлично влился в актерский состав «Войны семей» и отработал на площадке одну смену, потратив минимум дублей.

Более того, специально под сцену с Владимиром была написана музыка, что-то вроде кавер-версии — отсыла на творчество группы «Чайф». Обычно, как говорят, Владимир не очень жалует переработки своих песен, но в случае с «Войной семей» он остался доволен.

«Война семей» с 17 февраля в 20.00 на ТНТ