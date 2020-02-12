«Не люблю беспородность»: звезда сериала «Война семей» Ольга Медынич о съемках в сериале, отношениях с мужем и дружбе с Робаком

По сюжету два некогда лучших друга превращаются в злейших врагов, и это несмотря на то, что у них общий бизнес, они знакомы с детского сада и даже дома построили на одном участке. И никакого забора, потому что дружить семьями удобнее без всяких преград.

Героиня Ольги Медынич — бывшая жена одного из героев, но она часто появляется в их общем доме. Подробнее о сериале, а также о дружбе семьями актриса рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Про дружбу и войну семей

— Расскажите о своей героине. Есть ощущение, что она не в восторге от всей этой крепкой мужской дружбы?

— Мою героиню зовут Даша, она бывшая жена одного из главных героев по имени Дима, роль которого сыграл Егор Бероев. Она не то, чтобы не в восторге от дружбы, она просто в ужасе. Их дочь Арина собирается выходить замуж за сына этих самых друзей, а это значит, что общаться, дружить семьями придется теперь до конца дней! (Смеется.)

— Если она ушла от мужа, то почему продолжает постоянно появляться в его доме?

— Ничего не поделать, в этом доме живет их общая дочь, и, хотя Даша бесконечно сопротивляется, все-таки в глубине души она понимает, что бывший муж Дима и дочь Арина продолжают оставаться ее семьей. Поэтому Дашу туда тянет. При этом, конечно, все ее неприятие не отменяется.

— Скажите, возможно ли такая дружба между семьями в реальной жизни?

— Конечно возможна, но она должна устраивать всех! Границы дозволенного у всех разные, я очень люблю своих друзей и поэтому берегу их личное пространство и благодарна, когда они берегут мое. Не люблю навязчивость и беспородность, от таких людей просто сбегаю.

Муж в сериале играет ухажера

— Ваш муж Джемал сыграл в сериале роль вашего же ухажера. Насколько легко играть с супругом?

— С мужем играть одно удовольствие, он потрясающий партнер, это уже наша вторая совместная работа, и мы очень рады этому.

— Есть мнение, что муж в первую очередь должен быть отличным другом. Вы можете такое сказать про Джемала?

— Да! Друг, с которым еще и к тому же отличный секс. Это идеальная формула гармоничных отношений.

— В одном из интервью вы сказали, что дружите с Александром Робаком. Можно сказать, что вы дружите семьями и в чем это проявляется?

— Да мы дружим с Сашей и его семьей. Наши дети тоже общаются, поэтому идеальная семейная посиделка для нас — это вечер, когда отдыхают взрослые, а рядом играют их малыши.

Успешный инстаграм-блогер

— Вы — успешный инстаграм-блогер, на ваш аккаунт подписано почти 2 миллиона человек. Блогером мечтает стать каждый второй, но получается у единиц. Что нужно сделать, чтобы стать таким же успешным блогером, как вы?

— Я не называю себя блогером, блогер — это отдельная история. Ребята делают на это главную ставку и посвящают этой деятельности практически все свое время. Я же актриса, у которой все время уходит на съемки и семью. «Инстаграм» — это приятный бонус к актерству, и для меня аккаунт — это то место, где я веселюсь, это только маленький кусочек меня. Когда у меня плохое настроение, я ничего не выкладываю просто потому, что не хочу, а блогерам приходится это делать независимо от обстоятельств, это их работа.

— Вы уже не первый раз появляетесь в проектах ТНТ, достаточно вспомнить и «Год культуры», и «Сладкую жизнь», где вы, кстати, играли вместе с Александром Робаком. Какой из проектов ваш любимый и какое место среди них занимает «Война семей»?

— Наверное самый любимый — это «Женская лига», потому что первый. Ну и тот, который еще будет. Поэтому я с вами не прощаюсь!

«Война семей», с 17 февраля в 20:00 на ТНТ