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«Я люблю мелодрамы»: Бероев снялся в новом сериале «Война семей» на ТНТ

Одним из продюсеров ленты выступил режиссер комедии «Холоп» Клим Шипенко.

«Я люблю мелодрамы»: Бероев снялся в новом сериале «Война семей» на ТНТ
Егор Бероев в сериале "Война семей". Фото: пресс-служба ТНТ

Муж Ксении Алферовой — Егор Бероев снялся в новом сериале «Война семей». Одну из главных ролей в ленте исполнил 46-летний Александр Робак. По сценарию, их персонажи — Дима и Миша — дружат более сорока лет. За это время они успели основать общий бизнес, обзавестись женами и построить два дома на общем участке. Казалось бы, их крепкая мужская дружба выдержит любое испытание на прочность.

Однако во время общего семейного праздника на поверхность всплывают старые тайны, которые за считанные доли секунд превращают лучших друзей в злейших врагов. Вся история усложняется еще и личными проблемами главных героев. Причем Дима (Бероев) оказывается в самом невыгодном свете — оставшись без жены, которая, ко всему прочему, успела наладить собственную жизнь с появлением нового кавалера.

Новый сериал "Война семей"
Телеканал ТНТ покажет новый сериал «Война семей». Фото: пресс-служба ТНТ

Говоря о своем персонаже, супруг Ксении Алферовой признался, что Дима до предела увлекающийся человек, которому очень важно соответствовать выбранному жизненному ориентиру. А его ситуация с женой, по словам Егора, это частая ошибка многих людей, из-за которой пары идут на развод. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и им нужно искать новый вариант, сетует Бероев.

«Я люблю мелодрамы, когда речь идет о взаимоотношениях людей», — заверил актер.

К слову, одним из продюсеров сериала «Война семей» выступил режиссер комедии «Холоп» Клим Шипенко. По его словам, новая лента получилась очень смешной и трогательной.

Смотрите скоро новый сериал «Война семей» на ТНТ!

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«Я люблю мелодрамы»: Бероев снялся в новом сериале «Война семей» на ТНТ
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