В новом сезоне «Склифосовского» появятся еще три врача и вернется Эммануил Виторган

Съемки восьмого сезона популярного сериала «Склифосовский» идут полным ходом. Предыдущая часть закончилось на том, что главный герой — доктор Брагин (Максим Аверин) — узнает о своем страшном диагнозе. Вдобавок, когда в больнице появился новый ординатор (Илья Рогов), в одном из кабинетов раздался выстрел. Что же ждет зрителей в новом сезоне и кто пополнил актерский состав?

Создатели сериала рассказали порталу Teleprogramma.pro, что в восьмом сезоне в больнице появятся два врача-стажера в исполнении Галины Безрук и Филиппа Горенштейна. На первый взгляд, они пришли за медицинским опытом, но окажется, что не только за ним. Большую роль в новых сериях сыграет онколог Ева Мерц, которой предстоит лечить «непростого пациента» Брагина, но что за актриса выбрана на эту роль, пока держится в тайне.

«Еще один сюрприз для поклонников Эммануила Виторгана. Доктор Бреславец неожиданно появится в новых эпизодах», — сообщили в кинокомпании «Русское», которая занимается производством картины.

Напомним, сериал «Склифосовский» выходит на канале «Россия 1». Кроме Аверина, в нем играют Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Анна Якунина и другие.