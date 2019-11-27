«Кто в роддом, кто в койку»: что мы увидим в новом сезоне сериала «Склифосовский»

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала о докторе Брагине в исполнении Максима Аверина. Портал Teleprogramma.pro публикует первые фотографии со съемочной площадки.

Первой о начале съемок проговорилась актриса Мария Куликова. Она опубликовала в Instagram тарелку, которую по традиции разбивают перед съемками. На ней подписчики и прочитали «Склифосовский, 8 сезон».

Так разом развеялись все слухи о съемках продолжения… Ведь после того, как в конце седьмого сезона объявили о болезни доктора Брагина, зрители испугались, что таким страшным известием сериал решили завершить.

Однако страшный диагноз лишь подстегнул главных героев. Марина (жену Брагина играет актриса Мария Куликова. — Прим.ред.) готова поставить на уши всю современную медицину, а вот Брагин с его несносным характером, начнет ставить палки в колеса.

Павлова уйдет, а Нина снова уйдет в декрет

Павлова (Елена Яковлева) будет вынуждена оставить кресло заведующей из-за ЧП в своем отделении: тогда у молодого ординатора Олейникова (в исполнении Ильи Рогова) произошел нервный срыв, который вылился в угрозу жизни для всех пациентов и врачей, а вот новая кандидатура на эту должность удивит всех, включая ее саму! И встряхнет ее размеренную жизнь.

Для Нины (Анны Якуниной) станет неожиданностью вторая беременность. Да и супруг Неклюдов (Андрей Барило), которого сложно назвать примерным отцом и образцовым мужем, подкинет жене очередной неприятный сюрприз.

Но это пока! И лишь в официальном синопсисе проекта кинокомпании «Русское». Все может кардинально измениться в любой из съемочных дней. Мария Куликова призналась, что съемки «Склифосовского» уже давно вышли за пределы сценария…

Иногда отходят от сценария

«Конечно же, он существует, — делится Куликова. — Но мы уже настолько сроднились и сблизились с нашими героями, что порой рождаются самые необычные вещи.

Режиссер Юлия Краснова еще ни разу не сказала «стоп», когда текст от сценаристов кончился, а мы продолжаем жить и работать в кадре».

Что будет с доктором Брагиным

Герою Максима Аверина на этот раз придется бороться не с недугами пациентов, а своим собственным. Однако актера «болезнь» не смутила, напротив, показалась интересным опытом.

«Испытание, которое предстоит пережить Брагину, мне любопытно пройти от и до с актерской точки зрения, — признался Максим. — И да, это своего рода возможность средствами кино рассказать людям о том, что в самый страшный момент надо не бояться, а бороться».

Создатели держат в строжайшем секрете, чем закончится эта война за жизнь. Но в любом случае мы уже сейчас можем порадоваться, что будет наблюдать за любимым доктором еще как минимум 16 серий.

Все таки, «Склифосовский» — это не «Игра престолов» и на героя не может неожиданно сесть дракон!

Сериал «Склифосовский 8» выйдет на телеканале «Россия-1».

А что вы ждете от нового сезона?