Шоуранер «Ведьмака» рассказала о сильных женщинах в сериале

Лорен Хиссрич заявила, что важен не пол персонажа, а его интерес для зрителя.

Создатели внезапно ставшего всемирно популярным сериала «Ведьмак» продолжают общаться с прессой и отвечать на самые неожиданные вопросы.

Так, шоуранер проекта Лорен Хиссрич дала объемное интервью изданию Pure Fandom, в котором рассказала о роли женщин в сериале.

По ее словам, одной из основных целей было показать сильных и одновременно интересных для зрителей персонажей, так как подобный подход позволяет выстроить насыщенную вселенную, в которую проще поверить и которой легче сопереживать.

Журналисты также спросили у Хиссрич о том, тяжело ли в современном мире женщине заниматься таким амбициозным проектом, на что та ответила, что не считает себя «женщиной-сценаристом», для нее важно рассказать историю так, чтобы зрителям она понравилась, так что пол не имеет значения.

Также шоуранер легко назвала своих любимых женских персонажей — это героиня Фиби Уоллер-Бридж из «Дряни», королева Елизавета в исполнении Клэр Фой, и Клэр Андервуд из «Карточного домика».