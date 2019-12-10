Убийца «Игры престолов»: Netflix показал новые кадры из сериала «Ведьмак»

20 декабря на стриминговом сервисе Netflix стартует сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Некоторые западные критики уже посмотрели первые эпизоды новой фентезийной саги и уверенно заявили, что ее боевые сцены затмят «Игру престолов».

9 декабря создатели опубликовали три новых ролика, каждый из которых посвящен одному из главных персонажей истории. Кроме сцен, еще не показанных в трейлере, в этих видео есть комментарии самих актеров, как они воспринимают своих персонажей.

Ведьмак Геральт из Ривии (играет Генри Кавилл, супермен в киновселенной DC) — мутант, выращенный специально, чтобы убивать чудовищ и нежить. В своей работе он пользуется особым мечом, боевой магией и зельями, опасными для обычного человека. Хотя по профессии ему это не положено, но «чистильщик» хочет узнать о своем происхождении, ведь до того, как стать ведьмаком, он был обычным ребенком. Или не обычным…

Чародейка Йеннифэр из Венгерберга (играет молодая индийская актриса Аня Чалотра, это ее первая крупная роль в кино) — талантливая магичка, скрывающая целую кучу тайн. Влюбилась в Геральта посредством колдовства, и с тех пор их судьбы связаны. Оба так и не знают, настоящие их чувства или нет. Мечтает стать матерью, но во вселенной «Ведьмака» женщины-маги не могут рожать детей.

Княжна Цирилла Фиона Элен Рианнон, она же Цири, она же Ласточка (играет юная английская актриса Фрейя Аллан) — эта девочка является наследницей одной из правящих семей мира «Ведьмака», однако ее рождение связано с одним из контрактов Геральта, поэтому он должен забрать себе. По правилам, на месте Цири должен быть мальчик, из которого будет воспитан новый ведьмак. Но родилась девочка, да еще с очень сложной родословной и эльфийскими проклятиями в крови.

Кстати, в видео с Геральтом зрителям показали еще одного важного персонажа серии — барда Лютика. Этот ловелас призвал услаждать романтическими сонетами уши благородных дам, но судьба сделает его певцом истории ведьмака, так что он стал своеобразным талисманом этой саги. Играет поэта молодой британский актер Джои Бэти.