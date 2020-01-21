СТС покажет концовку четвертого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

3 февраля на канале СТС стартует вторая часть четвертого сезона популярного комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». Напомним, он был снят летом 2019 года, но поделен на две половины. Первую (1-14 серии) показали в ноябре, а вторую (15-21 серии) зрителям только предстоит увидеть.

В четвертом сезоне судьба персонажей вертится вокруг их работы. Они начинают новые бизнес-проекты и осваивают новые должности, не забывая при этом о делах семейных. Создатели картины поделились, что в новых сериях зрителей ждут дефиле в платьях из пластиковой посуды, спасение честного чиновника, сюрпризы от «умного дома» и бутылки шампанского.

В ролях, как и прежде, Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Александра Флоринская и другие полюбившиеся публике актеры.

Смотрите новые эпизоды на СТС с 3 февраля в 19:00.